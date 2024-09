Derby di Coppa Italia con la curva Sud tutta blucerchiata: i tifosi Samp ci sperano

Ci si sta avvicinando a grandi passi al derby di Coppa Italia che avrà luogo il prossimo 25 settembre. L’attesa in città è già vibrante per una sfida che manca da molto tempo.

La prelazione è riservata agli altri settori e questo fa pensare, ma non vi è ancora nessun dato certo ed ufficiale che per il derby i tifosi della Sampdoria potranno colorare, e far sentire la loro voce in quella che a tutti, c’era qualche dubbio per i fatti del maggio scorso, in realtà sembrerebbe che tutti vada nella direzione che porta alla curva Sud interamente occupata dai tifosi sampdoriani. Va anche detto che nè l’Osservatorio, nè la Sampdoria si sono pronunciate ma c’è da ben sperare, secondo ClubDoria46.it.