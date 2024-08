Samp, niente derby della Lanterna per Pirlo: è addio

La dirigenza blucerchiata non ha digerito il ko dell'Arechi contro la Salernitana di martedì sera. Troppo poco un punto in tre partite per un squadra che punta a risalire in serie A. Sottil possibile successore.

Emanuele Giacometti Redattore 29 agosto 2024 (modifica il 29 agosto 2024 | 11:20)

"Il derby con il Genoa? L’atmosfera che si vive, l’elettricità, ci sono famiglie che sono divise tra genoani e sampdoriani, è una cosa un po’ speciale il derby per una città così piccola. Non vedo l’ora di iniziare a giocarla, l’ho sempre vista solo in televisione”. Questo il commento post partita di Andrea Pirlo, appena qualche settimana fa, dopo il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Como che ha consentito alla Sampdoria di qualificarsi al turno successivo e incontrare così il Genoa.

Pirlo, un punto in tre partite: troppo poco per la Samp — E' stato un avvio di campionato shock per la Sampdoria, che dopo il ko in casa della Salernitana si è svegliata da ultima in classifica in Serie B. Troppo poco per un club blasonato come quello blucerchiato, che punta al ritorno in serie A. Sulla graticola è stato messo ovviamente l'allenatore Andrea Pirlo. Pesa tantissimo l'ultima sconfitta dell'Arechi, che ha fatto andare su tutte le furie la dirigenza ligure.

Pirlo, niente derby della Lanterna — C'è grande attesa in città sponda blucerchiata, per il derby di Coppa Italia che si giocherà contro il Genoa il 25 settembre. Purtroppo però, Andrea Pirlo se lo dovrà ancora guardare dal divano, perchè come detto, la sua avventura in blucerchiato è terminata. Manca ancora l'ufficialità, ma sarà esonerato.