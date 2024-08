Samp, gioia Pirlo: “Il derby di Coppa? Speciale…”

Entusiasmo alle stelle in casa blucerchiata dopo la vittoria in Coppa Italia ai calci di rigore contro il Como. Sarà derby della Lanterna ai sedicesimi. Pirlo: "Gilardino al Genoa ha fatto un grandissimo lavoro".

Emanuele Giacometti Redattore 12 agosto 2024 (modifica il 12 agosto 2024 | 09:14)

Sarà derby della Lanterna ai sedicesimi di Coppa Italia. La Sampdoria l'ha sognato e l'ha voluto con tutte le sue forze, battendo ieri sera il Comoai calci di rigore, dopo che i 90' si erano conclusi sull'1-1. Quindi tutti felici e contenti in casa blucerchiata, compreso il tecnico Andrea Pirlo, che lo affronterà per la prima volta. “Sono stati bravi i ragazzi a guadagnarsi questo passaggio del turno -ha detto ieri sera in conferenza stampa- e avere a disposizione questa grande partita per la città, per la tifoseria e anche per le due squadre”.

Pirlo: “Il derby di Genova è speciale” — “Era uno dei nostri obiettivi passare il turno -ha continuato Pirlo-. L’atmosfera che si vive, l’elettricità, ci sono famiglie che sono divise tra genoani e sampdoriani, è una cosa un po’ speciale il derby per una città così piccola. Non vedo l’ora di iniziare a giocarla, l’ho sempre vista solo in televisione”.

Pirlo: “Gilardino? Al Genoa ha fatto un grandissimo lavoro” — “Con Gilardino ci siamo visti in vacanza, per caso, però non abbiamo parlato di derby. Sono contento di affrontarlo, ha fatto un grandissimo lavoro, però poi bisogna vincere le partite e noi andremo con questa intenzione. Adesso abbiamo questa fortuna, però ne parleremo più avanti, adesso dobbiamo pensare al campionato”.

Sampdoria-Como, il tabellino — Sampdoria-Como 5-4 dcr

Sampdoria (3-4-2-1): Ghidotti; Bereszynski, Romagnoli, Vulikic; Venuti, Yepes (37′ s.t. Meulensteen), Bellemo (31′ s.t. Vieira), Ioannou (23′ s.t. Giordano); Akinsanmiro (31′ s.t. Benedetti), Borini (23′ s.t. Tutino); Coda. A disposizione: Vismara, Ravaglia, Barreca, Ricci, Kasami, Stoppa, La Gumina, Ferrari, Girelli, Zeqiraj. Allenatore: Pirlo

Como (4-4-2): Reina; Iovine, Varane (22′ p.t. Goldaniga), Barba, Moreno (33′ s.t. Sala); Strefezza, Braunoder, Mazzitelli (16′ s.t. Baselli), Da Cunha; Belotti (16′ s.t. Gabrielloni), Cutrone (34′ s.t. Verdi). A disposizione: Audero, Vigorito, Dossena, Cerri, Gioacchini, Engelhardt, Abilgaard, Cassandro. Allenatore: Fabregas

Arbitro: Collu di Cagliari

Marcatori: 37′ pt Ioannou, 44′ pt Cutrone

Sequenza rigori: Da Cunha gol, Vieira gol, Verdi palo, Benedetti gol, Braunoder traversa, Meulensteen parato, Baselli gol, Coda gol, Strefezza gol, Tutino gol.

Note: espulso al 50′ s.t. Iovine per doppia ammonizione; ammoniti al 26′ s.t. Da Cunha, al 44′ s.t. Verdi, al 46′ s.t. Iovine per gioco scorretto; recupero 4′ p.t. e 5′ s.t.; paganti 14.196, incasso 176.553 euro; terreno di gioco in buone condizioni.