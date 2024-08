Coppa Italia, la Samp riceve il Como e sogna il derby…

Parte stasera la stagione ufficiale della Sampdoria di Andrea Pirlo che sfiderà il Como a Marassi, per il primo turno di Coppa Italia. Posta in palio altissima, visto che se i blucerchiati passano, affronteranno nel derby il Genoa.

La Sampdoria è prontissima e carica per la sfida di questa sera di Coppa Italia contro il Como (ore 20.45). A Marassi va in scena una partita che si preannuncia calda sotto tutti i punti di vista. A cominciare dal pubblico. E poi anche dall'avversario, neopromosso in A e che nutre ambizioni importanti.

Sampdoria, le parole di Andrea Pirlo

Alla vigilia di questa importante sfida, ha parlato Andrea Pirlo, tecnico della Sampdoria. Ecco cosa ha detto: “I tifosi? Non è mai stato in dubbio il loro appoggio, lo hanno dimostrato l’anno scorso ma anche negli anni passati. Sono sicuro che raggiungeranno velocemente quella quota, ma per noi è importante avere il loro sostegno e cercare di portarli dalla nostra parte: solo le vittorie ti portano ad alzare l’entusiasmo, e di conseguenza ad avere un’atmosfera sempre positiva nel nostro stadio, che dev’essere un fortino perché non è da tutti avere dei tifosi che ti incitano dal primo minuto al novantesimo. Dovrà essere il nostro punto di forza.