Coppa Italia, Borini pensa già al possibile derby tra Sampdoria e Genoa

Il Genoa dovrà battere la Reggiana e la Samp il Como per vedere un possibile derby della Lanterna. L'unico possibile in questa stagione viste le due categorie diverse

Genoa e Sampdoria non potranno disputare il derby della Lanterna in questa stagione in campionato ma in Coppa Italia la speranza c'è. Se i rossoblù hanno, infatti, ottenuto una comoda salvezza, i blucerchiati non sono riusciti a risalire nella massima serie. Le due genovesi, però, sono nello stesso lato del tabellone della coppa nazionale. Nel turno dei trentaduesimi di finale, il Genoa affronterà la Reggiana (venerdì 9 agosto alle 20.45 al Ferraris) e la vincente affronterà ai sedicesimi una tra Sampdoria di Borini e il Como di Belotti (in campo domenica 11 agosto alle 20.45 sempre a Marassi. L'eventuale avversario agli ottavi sarà la Roma ma le due genovesi vogliono arrivare ad affrontarsi tra di loro.