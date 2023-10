Ironie genoane da derby sulla trasferta di Bolzano: ma Lady Borini carica tutto l’ambiente Samp

Erin Borini, moglie di Fabio che sta facendo gol pesanti per risollevare le sorti della Sampdoria, sta portando freschezza, carica e passionne in tutto l'ambiente blucerchiato.

Non sappiamo se sarà a Bolzano per la trasferta dell'11esima giornata di B sul campo del SudTirol, sulla quale avevano ironizzato in estate i tifosi genoani, ma Lady Borini sprizza Samp da tutti i pori. La moglie dell'attaccante ex Milan era allo stadio con i figli vestiti di blucerchiato domenica per Sampdoria-Cosenza 2-0, ma non solo...