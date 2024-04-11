Derby della Mole: 2 Coco nella Storia, Francesco e Saul G. Martorana Giuseppe Martorana 16 luglio - 15:15 16 luglio

Coco, un cognome da Derby della Mole Francesco Coco, noto difensore italiano, ha avuto una carriera ricca di esperienze, giocando in club prestigiosi come Milan ed Inter. Tuttavia, è stato anche…