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Torino FC v Juventus - Serie A TIM

Derby della Mole: 2 Coco nella Storia, Francesco e Saul

G. Martorana

Coco, un cognome da Derby della Mole Francesco Coco, noto difensore italiano, ha avuto una carriera ricca di esperienze, giocando in club prestigiosi come Milan ed Inter. Tuttavia, è stato anche…