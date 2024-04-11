Torino-Juventus: dove vedere la Serie A e il Derby della Mole in diretta LIVE
Calcio d'inizio alle 18:00
Calcio d'inizio alle 18:00
Il Toro non vince in casa della Juve dal 1995
Primo derby della Mole per Thiago Motta
I granata non esultano dall'aprile 2015...
Scelta giusta?
Il difensore dovrà sostituire Buongiorno in casa Toro
Coco, un cognome da Derby della Mole Francesco Coco, noto difensore italiano, ha avuto una carriera ricca di esperienze, giocando in club prestigiosi come Milan ed Inter. Tuttavia, è stato anche…
Il Torino è alla ricerca di un nuovo difensore centrale per rimpiazzare l'ex capitano Alessandro Buongiorno, appena trasferitosi al Napoli in un'operazione che ha portato nelle casse circa 40 milioni…
L'ex centrocampista bianconero tende una mano ai suoi accusatori
La vicenda potrebbe non essere chiusa...
Il numero 8 ha replicato per le rime su Instagram
Un crocevia importante...
Tesi sorprendenti...
Saluti calorosi
Cercavano i rivali granata e invece si scontrarono con la polizia
Bene anche il Toro...
Mai 3 derby di fila vinti nell'era Cairo
A tutto campo...
I cambi e i sostituiti...
In ogni caso c'è Perin...
Il derby delle due curve
Il Torino non sfata il tabù, la Juve non perde ma continua a balbettare. Nessun vincitore.
L'irlandese granata e l'austriaco bianconero...
Il blitz nella notte...
Basta rosicare...
Stadio esaurito e una buona difesa, questi i punti di forza dei granata.
Pareri a 360 gradi...
Titoli di coda in avvistamento...