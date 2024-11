Torino, Vanoli: “Vogliamo scrivere una pagina di storia importante”

Torino, l'allenatore Paolo Vanoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby della Mole contro la Juventus

Dopo 6 sconfitte nelle ultime sette partite tra campionato e Coppa Italia, il Torino sogna l'impresa in casa della Juventus dove non vince dal 1995. I granata, inoltre, non hanno mai espugnato il fortino dell'Allianz Stadium, ma a sentir Paolo Vanoli, intervenuto in conferenza stampa, hanno voglia di riscattarsi: "Negli occhi dei ragazzi ho visto la voglia di scrivere una pagina importante di storia”.

Vanoli: "Voglio vedere coraggio" — Chiede coraggio Paolo Vanoli al suo Torino, ai suoi ragazzi che sabato sera affronteranno la Juventus nel derby della Mole: "È una partita speciale, su YouTube ho visto un video di un derby che la Juve stava vincendo 2-0 e che il Torino nonostante le difficoltà, riuscì a vincere in tre minuti. Vorrei vedere quel coraggio nei miei giocatori e durante la settimana ho cercato di rendere l'idea di questo esempio. Da quando sono arrivato ho cercato di trasferire ai ragazzi l'importanza storica di questo club, l'emozione dello staff e di chi sta ci sta attorno nel raccontare certi episodi”.

Come si batte la Juventus: "Con lucidità e passione. Sono le due parole per me importanti. Mente lucida e cuore caldo, questo è l’aspetto importante. Poi all’interno della partita bisogna saper affrontare tutti i momenti che derivano dal fatto di affrontare un avversario importante”.

Torino, momento non facile: Adams in dubbio — La principale incognita in casa Torino, a 24 ore dal derby dello Stadium, riguarda Che Adams: “Ha avuto solo una piccola elongazione e proveremo fino all’ultimo a portarlo. Se non dovesse farcela abbiamo diverse alternative come Njie, Karamoh, Vlasic”.

Non è un momento facile per la squadra granata, reduce da due ko di fila che aggiunti ai precedenti, fanno sei nelle ultime sette gare disputate. Nonostante il trend negativo, i tifosi non hanno mai fatto mancare il supporto alla squadra, onorando il patto stipulato con mister Vanoli: "Un grande segnale ma ci siamo fatti una promessa all’inizio. Loro l’hanno mantenuta, quella di stare sempre vicini. Noi abbiamo promesso massimo impegno. Questo lo abbiamo sempre mantenuto e così sarà finché ci sono io”.