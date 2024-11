Juventus, l'allenatore Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby della Mole contro il Torino

Giornata di vigilia in casa Juventus che sabato sera (calcio d'inizio ore 20:45) affronterà il Torino nel derby della Mole. In conferenza stampa l'allenatore dei bianconeri Thiago Motta ha presentato la stracittadina contro i granata, desideroso di conquistare la seconda vittoria di fila dopo il 2-0 all'Udinese della scorsa settimana: "La squadra la vedo molto bene e ho fiducia nell'impegno di tutti. Abbiamo avuto 3 giorni di recupero, cosa che fa la differenza. Entreremo al 200% in partita chi giocherà dall'inizio e chi subentrerà".

"Derby della Mole, un momento speciale per la città" — Il derby è una gara diversa da tutte le altre, spesso può capovolgere le sorti di una stagione. Per Thiago Motta e Vanoli sarà il primo derby della Molein carriera: "Ho delle buone sensazioni, dovremo fare una grande partita. Sappiamo che la città lo vive in modo intenso, così come noi. Sono partite belle da giocare, c'è questa atmosfera speciale ed entrambe le squadre sono consapevoli dell'importanza. Dovremo fare una grande partita per portarla dalla nostra parte".

Il rapporto con la città di Torino: "Per una scelta mia vivo poco la città, ma mi sento un grande privilegiato. Da quando ho iniziato nel calcio ho avuto la fortuna di vivere in grandi città, molto belle. Privilegio che ho anche oggi".

Out Douglas Luiz e Nico Gonzalez — Oltre a Milik e Bremer, è in dubbio la presenza di Adzic tra i convocati, non saranno invece a disposizione Douglas Luiz e Nico Gonzalez: "Douglas per una richiesta mia è venuto con noi contro il Lille, ho chiesto di accelerare il suo rientro in gruppo. Ieri non si è sentito ancora al 100% e ho deciso che non voglio rischiarlo. Nico Gonzalez non sarà a disposizione, Adzic ha avuto un piccolo problema ed è da valutare. Tutti gli altri sono disponibili, tolti Milik e Bremer come sapete".

L'assenza del doppio ex Bremer — L'assenza più pesante resta quella di Gleison Bremer, il doppio ex della sfida. Dal 2017 al 2022 al Torino, dal 2022 alla Juventus. Il centrale brasiliano era stato il principale artefici dei progressi del reparto difensivo bianconero, ma dopo l'infortunio dell'ex granata le cose non stanno funzionando. 11 reti subite in 8 match: "Sono soddisfatto della crescita della squadra, ma tutti dobbiamo dare di più. Io per primo. Quando manca un ragazzo come Bremer all'interno del gruppo, bisogna fare un qualcosa in più per non sentire la sua assenza. Continueremo a farlo aspettando il suo rientro".