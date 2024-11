Juventus-Torino, le probabili formazioni: le idee di Thiago Motta e Vanoli

La Juventus ospiterà il Torino all'Allianz Stadium per il Derby della Mole: nessuno dei due allenatori vuole commettere passi falsi, motivo per il quale stanno ragionando sulle probabili formazioni.

Nella serata di sabato 9 novembre, alle 20:45, andrà in scena il Derby della Mole in cui la Juventus di Thiago Motta ospiterà all'Allianz Stadium il Torino di Paolo Vanoli. Ecco cosa filtra in merito a quelle che potranno essere le formazioni dell'una e dell'altra squadra.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Lazaro, Ricci, Linetty, Ilic, Sosa; Sanabria, Vlasic. All. Vanoli. Anche qui la lista degli infortunati è lunga, visto che mancheranno Adams, Ilkhan, Savva, Schuurs, Zapata, ma allo stesso tempo non ci sono squalificati.

Il fischio d'inizio del Derby della Mole ci sarà come detto alle 20:45 e la gara sarà trasmessa sia in diretta sia su 'Sky Sport' sia su 'DAZN'. La Vecchia Signora punterà a mantenere il suo primato, mentre il Toro dal canto suo proverà a sfatare un tabù: ricordiamo infatti che la Juventus non ha perso 35 degli ultimi 36 derby disputati contro il Torino in Serie A; 26 sono state le vittorie e 9 i pareggi, tra cui quello dello scorso 13 aprile nella stagione 2023/24.