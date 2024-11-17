Pisa-Fiorentina 0-0: i nerazzurri recriminano, Viola fischiata al 90'
Punto che sta stretto ai nerazzurri, continua la crisi Viola
Punto che sta stretto ai nerazzurri, continua la crisi Viola
Nicola conserva imbattibilità dopo 4 giornate
Un punto a testa
Slot fa cinque su cinque
Nel 1997 arrivò all'Inter dal Psg e vestì il nerazzurro fino al 2001
La Dinamo Zagabria accoglie l’Hajduk Spalato allo stadio Maksimir per il Derby Eterno, la sfida più sentita del calcio croato, valida per la 24ª giornata di campionato. Un intero paese trattiene il…
Partita a senso unico allo Stadion Stožice di Lubiana
Il Rijeka si conferma l'ammazza-tecnici italiani
Nella capitale giapponese vince la noia...
Sei gol e un pari infuocato allo Stadion Rajko Mitić
Anfield resta tabù per gli Spurs, ultimo successo 14 anni fa
Alguacil sfata il tabù Osasuna
Benfica o Braga in finale
3° ko di fila per l'Aberdeen, Dundee a -3 dal 3° posto
Il solito Vazquez, Lezzerini salva il risultato
Le rondinelle in 10 la riprendono all'ultimo respiro
Dopo dodici partite il Chelsea riassapora la sconfitta
Da Caserta a La Mantia: 4 ex in campo
L'AEK Atene si aggiudica il I Atto
Il Psg allunga in vetta, +10 sul Monaco
Tabù sfatato nove anni dopo
Calci di rigori fatali alla Viola
Ai quarti di finale l'Empoli affronterà la Juve o il Cagliari
Seghetti si conferma portiere di Coppa
Kean, croce e delizia della Viola
Reggiana, il Sassuolo resta un tabù
Bilbao, il cortomuso vale il 5° posto in classifica
Martial illude l'AEK Bastano 7' all'Olympiakos per sbloccare il derby di Atene. Il capocannoniere della SuperLeague, l'attaccante marocchino El Kaabi, non lascia scampo dagli undici metri all'ex…
Napoli-Roma, primo tempo bloccato Pronti, via e il Napoli cestina subito la prima occasione da gol con Kvaratskhelia che spreca da pochi passi. La Roma, ben messa in campa da Claudio Ranieri, contiene…
Pari amaro per la squadra di Biancolino