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Risultati Derby

Napoli v AS Roma - Serie A

Lukaku decide Napoli-Roma (1-0): Dura lex, sed lex

V. Bellino

Napoli-Roma, primo tempo bloccato Pronti, via e il Napoli cestina subito la prima occasione da gol con Kvaratskhelia che spreca da pochi passi. La Roma, ben messa in campa da Claudio Ranieri, contiene…