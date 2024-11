Liga, grazie ad un gol di Oihan Sancet l'Athletic Bilbao supera 1-0 la Real Sociedad e vince il derby basco

L'Athletic Bilbao supera 1-0 la Real Sociedad nel derby basco e sale al 5° posto, mettendo tra sè e gli storici rivali cinque punti di vantaggio in classifica. Al San Mamès la squadra di Valverde si impone di misura su quella di Alguacil grazie ad un gol di Oihan Sancet.

Sancet sigla il gol vittoria — Nel primo tempo l'Athletic Bilbao si fa più apprezzare rispetto alla Real Sociedad. La squadra di casa domina sul piano del possesso e del palleggio e costruisce la prima palla goal al 16' con una conclusione di Alvaro Djalo sul quale Alex Remiro è provvidenziale. L'appuntamento con la rete del vantaggio è soltanto posticipata per gli uomini di Valverde che sbloccano l'incontro al 26': il cross di Nico Williams è perfetto per Oihan Sancet che stacca più in alto di tutti e firma l'1-0 con un perentorio colpo di testa.

Real Sociedad ko, il derby è del Bilbao — Nella ripresa Alguacil prova a rimescolare le carte, richiamando in panchina Kubo e Barrenetxea, entrambi in ombra, e inserendo Mendez e Becker. Nonostante qualche timido tentativo il risultato non cambia, il Bilbao resiste agli attacchi avversari e conserva la rete del vantaggio. Nel finale sono addirittura i padroni di casa ad andare ad un passo dal raddoppio con Gorka Guruzeta che impegna Remiro con una conclusione da fuori area.

Bilbao 5°, Real Sociedad 10ª — In virtù del pareggio tra Osasuna e Villarreal, l'Athletic Bilbao sale al 5° posto in classifica, superando proprio il club di Pamplona. La Real Sociedad non riesce a bissare il successo casalingo di dieci giorni fa, ottenuto contro il Barcellona, e resta ancorata in 10ª posizione a quota 18, a -4 dalla zona europea della graduatoria.