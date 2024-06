Accuse social da Bilbao: Unai Simon, la tua neutralità politica “rinnega” la bandiera del derby basco

Interrogato, da nazionale spagnolo in conferenza stampa, sugli interventi politici che arrivano dalla Nazionale francese sulle nuove elezioni che vedono Marine Le Pen favorita, Unai Simon si è tenuto sul vago: "Kylian Mbappè è una persona con un grande impatto sul mondo e sulla società. Noi tendiamo a dare la nostra opinione su determinati argomenti quando non so se dovremmo. Sono un calciatore e dovrei parlare solo di argomenti sportivi".