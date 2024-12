Oltre allo scontro al vertice tra Pisa e Sassuolo , un altro match di cartello della 19ª giornata di Serie B è il derby di Calabria tra Cosenza e Catanzaro . Entrambe le squadre sono reduci dalle rispettive sconfitte dello scorso turno di campionato: i rossoblù sono stati battuti dalla Carrarese , mentre i giallorossi hanno ceduto il passo allo Spezia . Tuttavia, se da un lato gli ospiti hanno mostrato segnali di ripresa, issandosi all' 8° posto dopo una prima parte di stagione difficile, i padroni di casa si trovano in piena crisi, avendo collezionato tre sconfitte consecutive che li hanno relegati al 19° posto . La sfida contro i conterranei potrebbe rappresentare una svolta decisiva per la squadra di Max Alvini o, al contrario, aggravare ulteriormente la sua posizione di classifica.

Cosenza-Catanzaro, non solo mister Caserta tra i doppi ex

Quello del San Vito Marulla sarà un confronto speciale per la presenza di numerosi doppi ex, alcuni dei quali saranno protagonisti sul campo. Tra questi figurano Enrico Brignola (2 gol in 21 presenze dal 2022 a gennaio 2023), Mario Situm (2 gol in 31 presenze nella stagione 2021-2022) e Andrea La Mantia (14 gol in 26 presenze nella stagione 2015-2016), ex Cosenza oggi al servizio del Catanzaro, così come l'attuale allenatore delle Aquile, Fabio Caserta, che in passato ha guidato i lupi rossoblù.