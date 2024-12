Derby di Calabria, Cosenza-Catanzaro: il boxing day tra ‘nduja e pandoro

Derby di Calabria, Cosenza-Catanzaro; il 26 dicembre, in serie B, vedrà di fronte il Cosenza ed il Catanzaro, per il più tipico dei derby regionali. L'appuntamento è al San Vito - Gigi Marulla alle ore 15 nel giorno di Santo Stefano

Michele Bellame Redattore 24 dicembre 2024 (modifica il 24 dicembre 2024 | 20:05)

Il boxing day non è più una novità, per il calcio italiano: esportata dalla Premier League, anche nei campionati della penisola italiana si organizzano match nei giorni natalizi; il 26 dicembre, in serie B, vedrà di fronte il Cosenza ed il Catanzaro, per il più tipico dei derby regionali. L'appuntamento è al San Vito - Gigi Marulla alle ore 15 nel giorno di Santo Stefano.

Mai in serie A: il derby calabrese tra B e C — Nessun derby calabrese è stato mai disputato in serie A: Reggina, Crotone e Catanzaro hanno visto la massima serie in periodi diversi della propria storia, mentre il Cosenza non è mai andata oltre la cadetteria. La sfida fra Catanzaro e Cosenza è molto sentita, per motivi sociali, che spesso caratterizzano le rivalità italiane, e per rapporti non proprio idilliaci fra le due tifoserie. Il derby ha origini remote: la prima sfida, seppur amichevole, si registra nel 1912, mentre in gara ufficiale si sono sfidate nell'allora prima divisione italiana nel 1930/31.

Nella maggior parte delle volte in cui è stato disputato questo derby, è successo quando le due squadre si trovavano in serie C: ben trentadue volte, considerando andata e ritorno. In B, invece, se ne sono incontrate quattordici. Ad onor di cronaca, ci sono stati anche: una partita nella Lega Pro di 2 divisione, campionato 2008/09, doppio 0-0 andata e ritorno; un precedente nella cosiddetta quarta serie, stagione '52/53 (vittoria del Catanzaro all'andata, e pareggio al ritorno); due nella Coppa Italia di C, nell'84/85 (prima pareggio, e poi vittoria del Catanzaro), e poi nel '97/98 (doppia vittoria del Catanzaro, 2-1 e 1-0).

Cenni statistici: le aquile hanno il primato di vittorie In totale, è il Catanzaro ad aver vinto più volte: considerando tutte le competizioni, le aquile hanno vinto ventuno volte, mentre i lupi della Sila hanno guadagnato la posta in palio soltanto undici volte. La prima vittoria del Cosenza a Catanzaro risale al 12 marzo 1950, quando i rossoblù si imposero 1-0 grazie a un gol di Begnini, in una partita del campionato di Serie C. Il 1958-1959 vide il primo derby calabrese inserito nel Totocalcio, conclusosi 1-1 con gol di Rambone per il Catanzaro e Ardit per il Cosenza, davanti a 10.000 spettatori, un record dell'epoca. Prima della partita, il sindaco di Catanzaro, Gregorio Morisciano, un mazzo di fiori giallorossi al capitano del Cosenza, simboleggiando la lealtà sportiva e l'amicizia tra le due città.

Tra il 1986 e il 2015, il Catanzaro ha mantenuto la porta imbattuta per oltre dieci partite consecutive, dal pareggio di Mirabelli al 18' nel derby di andata della Serie C1 1986-1987 (vinto 3-1) fino al gol di Arrighini al 60' nel derby di andata della Lega Pro 2015-2016, terminato 1-1.

A Santo Stefano, al Marulla, il derby di Calabria: ore 15, Cosenza-Catanzaro Oggi, Catanzaro e Cosenza vivono due classifiche completamente diverse: i rossoblù sono ultimi a 16 punti, insieme al Frosinone, mentre i giallorossi sono all'ottavo posto in orbita playoff, a 23 punti. Il Cosenza è guidato da Massimiliano Alvini, che aveva assaggiato la massima serie per qualche mese nel 2022/23, con la Cremonese. Sulla panchina del Catanzaro, invece, siede Fabio Caserta, che ha allenato i rivali cosentini l'anno scorso prima di essere esonerato a marzo.