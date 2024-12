La recente rivalità che non esiste fra United e Spurs

Tottenham-Manchester United si sfideranno stasera alle ore 21 per i quarti di finale della Carabao Cup: l'analisi di DDD su una rivalità non così sentita dai tifosi inglesi...

La varietà delle classifiche finali di ogni campionato, fa nascere rivalità spontanee per la competitività su comuni obiettivi. Fra Tottenham e United, è il caso di specie. Il Tottenham è una squadra che, in particolare nell'ultimo decennio, è diventata più competitiva per l'alta classifica. Lo United, invece, è una squadra storicamente vincente e che punta ogni anno a vincere i trofei stagionali. Parlare di rivalità, talvolta, è eccessivo.