Everton-Liverpool, un derby di stelle: quali sono i tifosi Vip di Toffees e Reds?

Il calcio è uno degli sport più popolari al mondo, non c'è posto nel mondo in cui non venga quantomeno praticato a livello amatoriale. L'influenza del calcio è tale che persino regine , principi, ma anche attori, musicisti, politici e campioni di altri sport hanno tifano per una squadra. Soprattutto dove il calcio è vissuto alla stregua di una fede, ci sono tantissimi nomi illustri che legano il proprio cuore ad un team di calcio, soprattutto per quanto riguarda l'Inghilterra .

I tifosi illustri di Everton-Liverpool

Nel mondo dello spettacolo — La bellezza della sfida tra Everton e Liverpool, o almeno, una di quelle, sta nel fatto che la partita non è assolutamente politicizzata. La natura del derby non affonda radici su diverse estrazioni sociali, guerre di religioni, o altro ancora. Le due squadre del Merseyside, infatti, rappresentano entrambe la borghesia del nord della città di Liverpool; una vicinanza sociale che, tra l'altro, contribuisce a rendere questa partita da sempre un derby amichevole, tant'è che è stato spesso anche ribattezzato The Friendly Derby.

Dunque schierarsi dall'una o dall'altra parte, per questi illustri tifosi che a breve sveleremo, non è affatto una scelta dettata da ragioni politiche o sociali. Nel mondo dello spettacolo, ad esempio, il Liverpool va forte: tra i tifosi più illustri troviamo l'attore Daniel Craig, interprete del celeberrimo James Bond. Insieme a lui figura anche Liam Neeson nella lista dei sostenitori dei Reds.

Neeson sarà ricordato dai più per aver interpretato Oskar Schindler in Schindler's List di Spielberg, film degli anni '90 da premio Oscar. Anche Brad Pitt è un grande tifoso del Liverpool, cresciuto con le imprese di Ian Callaghan e Kevin Keegan. Ultima grande stella del mondo dello spettacolo che si unisce a questo incredibile gruppo, l'attrice Angelina Jolie. Per quanto riguarda la settima arte soltanto Sylvester Stallone ha a cuore la maglia dell'Everton.

I Toffees trovano parecchi sostenitori, invece, nel campo musicale: la leader degli Atomic Kitten Liz McClarnon e la rockstar Ian Astbury s'iscrivono senza dubbio alla lista blu. È più difficile piazzare Sir Paul McCartney, che si definisce "tifoso di entrambe le squadre". La star britannica ha infatti chiarito diverse volte la sua posizione, affermando: "Mio padre è nato a due passi da Goodison Park, la mia famiglia è ufficialmente evertoniana, quindi anch'io. Ma dopo un concerto a Wembley sono diventato amico di Kenny Dalglish e... sapete che c'è? Ho deciso di tifare per entrambi i club della mia città".

Nel mondo dello sport — Tra gli sportivi più conosciuti a legare la propria fede calcistica ad una delle due squadre più conosciute del Merseyside, c'è l'ex tennista danese Caroline Wozniacki. Lei, così, come LeBron James, è grande tifosa del Liverpool. La star americana del basket, però, non è soltanto un semplice sostenitore: LeBron è diventato anni fa un vero e proprio azionista del club, ma non si è accontentato neanche di questa posizione. Il campione Nba è infatti diventato nel tempo una figura sempre più influente all'interno della società che detiene le quote di maggioranza dei Reds.

Curiosa è invece la fede calcistica della moglie di Wayne Rooney, campione del Manchester United che ha sempre fieramente ammesso la sua fede Toffees. Coleen, infatti, a differenza dell'ex attaccante, è una grande sostenitrice del Liverpool.

Il club Everton... in Italia! — Il Liverpool è una delle squadre più titolate al mondo, dunque è chiaro come il suo fascino abbia conquistato diverse generazioni. Storia diversa per l'Everton, che non è certo noto per un palmares chissà quanto ricco. Proprio per questo la presenza di un club di tifosi dell'Everton in Italia non può passare inosservata. Nel 2008 un gruppo di italiani, capeggiati da Paolo Mombelli, Davide Ghilardi, Moris Mariani e Nicola Bura decise di dar vita a questo club dedicato ai Toffees. E così nacque Everton Italia, che rappresenta il primo fan club ufficiale italiano riconosciuto dall'Everton Football Club.

