Liverpool, Salah non è sorpreso della partenza sprint dei Reds: "Siamo una delle squadre più forti al mondo, se non addirittura la più forte"

Vincenzo Bellino Redattore 14 novembre 2024 (modifica il 14 novembre 2024 | 09:21)

Il Liverpool ha iniziato la stagione a mille all'ora. I Reds sono l'unica squadra a punteggio pieno nel girone unico di Champions League e guidano la classifica di Premier con cinque punti di vantaggio sul Manchester City. 15 gare vinte su 17 (1 pari e 1 sconfitta) per l'armata rossa di Arne Slot, eppure Mohamed Salah non è per nulla sorpreso del rendimento della sua squadra.

Salah: "Siamo forse la squadra più forte al mondo" — Molti addetti ai lavori hanno ribattezzato il Liverpool come la sorpresa di questa prima fase di stagione in Premier League. Probabilmente non tanti si aspettavano una cavalcata del genere, soprattutto dopo l'addio di Jurken Klopp. Normale amministrazione per Momo Salah, protagonista, insieme a Robertson e Alisson, della serie Reds Roundtable di Standard Chartered (sponsor del club): "Non siamo underdog, abbiamo una delle squadre più forti al mondo, se non addirittura la più forte. Leggendo la rosa, si possono trovare giocatori che sono nella Top 3 del proprio ruolo. Il Liverpool deve sempre giocare per puntare a vincere tutto".

Salah-Liverpool, saluti a fine stagione? — Dopo il 3-0 rifilato al Manchester United, Salah aveva affermato che quella attuale sarebbe stata l'ultima stagione a Liverpool. Il contratto dell'attaccante egiziano andrà in scadenza il prossimo 30 giugno 2025 e il post pubblicato dal suo agente, Ramy Abbas, potrebbe riaccendere le speranze per un eventuale prolungamento del rapporto professionale. 10 goal e 10 assist tra Premier, Champions e Carabao Cup, perdere a zero l'ex Roma, Chelsea e Fiorentina, tra le altre, rappresenterebbe un clamoroso autogol. La prossima sessione invernale di calciomercato potrebbe rivelarsi decisiva per intavolare le trattative, visto che oltre a Salah anche Van Dijk e Alexander-Arnold andranno in scadenza a fine stagione.