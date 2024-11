Premier League, scandalo per l’arbitro Coote: insulta il Liverpool e viene sospeso

Nel mirino, in Premier League, è finito l'arbitro David Coote che all'ultima giornata del campionato inglese ha diretto la gara giocata e vinta dal Liverpool contro l'Aston Villa. Il motivo? Un video, diventato virale, in cui ha insultato pesantemente proprio i Reds e in cui sembra aver parlato non propriamente in maniera amichevole di Jürgen Klopp. Ecco l'intera ricostruzione.