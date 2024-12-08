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Alessia Gentile

Redattore

Giornalista Pubblicista dal 31 luglio del 2023 e laureata magistrale in 'Informazione, editoria e giornalismo'. Sono da sempre appassionata di sport e di calcio e con il giornalismo sportivo ho avuto l’opportunità di trasformare la mia passione in un lavoro.