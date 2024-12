Celtic-Rangers, la storia di una rivalità che divide profondamente un popolo

Ci siamo, è arrivato il momento di una nuova battaglia tra Celtic e Rangers: la loro non è una rivalità come tutte le altre, è la rivalità radicata in un intero popolo.

14 dicembre

Celtic-Rangers si giocherà domani pomeriggio, domenica 15 dicembre, alle ore 16:30 all'Old Firm e, siamo certi, darà ancora una volta spettacolo in campo, sugli spalti e fuori dal rettangolo verde di gioco tra le tifoserie che vivono in maniera viscerale una divisione profondissima. Nel calcio mondiale, questa, è senz'altro una delle rivalità più radicate della storia: a fronteggiarsi è qui infatti prima di tutto un popolo spaccato a metà. Il popolo di Glasgow che fa il tifo per l'una o per l'altra squadra della propria città, senza possibilità di simpatie reciproche: in campo, di volta in volta, va in scena una battaglia.

Celtic-Rangers è molto più di un derby: la storia delle due squadre scozzesi di Glasgow — La divisione per la gente scozzese ha avuto di fatto inizio nel XVI secolo quando subentrò la Riforma Protestante per un popolo fino ad allora profondamente cristiano. Prima il passaggio al protestantesimo, poi l'immigrazione di massa (nel XX secolo) di cattolici provenienti dall’Irlanda; così sono nati scontri feroci che hanno vessato soprattutto la città di Glasgow per un motivo ben preciso: la sua fonte di lavoro essendo una città dalla forte vocazione industriale. Insomma, la popolazione ha subito una ferita profonda che l'ha spaccata letteralmente in due e che non si mai risanata; anzi, questa è arrivata poi a riflettersi anche nel mondo del calcio.

Chi supporta il Celtic Glasgow, automaticamente sarà fedele oppositore del Glasgow Rangers e viceversa. Gli abitanti della città lo mettono in chiaro; non stupirebbe perciò se in una presentazione, dopo il nome e cognome, venisse automaticamente sottolineato da quale lato si sta, calcisticamente parlando. Quello che si vive nella Scottish League Cup per questo derby è molto di più di una fede meramente calcistica perché qui entra proprio in ballo la fede religiosa. Qui si parla di protestanti vs cattolici, conservatori che ripudiano il cambiamento vs socialisti che vivono di esso. Per capire fino in fondo la contrapposizione tra queste due squadre bisogna solamente viverla.