Domenica pomeriggio va in scena l'attesissimo Old Firm derby di Scottish League Cup: come arrivano le due squadre alla finale.

Luca Paesano Redattore 13 dicembre - 23:04

Poche rivalità nel mondo del calcio, ma più verosimilmente in tutto il mondo dello sport, sono così sentite e radicate come quella che esiste tra Celtic e Rangers. L’Old Firm è senza alcun dubbio uno dei derby più affascinanti, non solo per lo spettacolo del campo e degli spalti, ma anche per l’enorme patrimonio storico, sociopolitico, geografico e religioso che si porta con sé.

Questo weekend le due squadre della capitale scozzese tornano a sfidarsi nella sentitissima partita di domenica pomeriggio. L’appuntamento con il calcio di inizio è alle ore 16:30, con le due formazioni che all’Hampden Park si daranno battaglia nella finale di Scottish League Cup.

Celtic inarrestabile: come arrivano iBhoys alla sfida — Il Celtic fa oggettivamente un campionato a parte rispetto a tutte le altre formazioni della propria lega. I biancoverdi guidano la classifica della Scottish Premiership con 43 punti guadagnati nelle prime 15 partite della stagione, con uno score praticamente perfetto che racconta di 14 vittorie, un solo pareggio e nessuna sconfitta. Per non parlare, poi, dei numeri paranormali sui gol fatti e subiti dalla formazione di Brendan Rodgers: sono 44 le reti segnate in questo primo scorcio di stagione (una media di 3 a partita) e appena 4 quelle incassate da Kasper Schmeichel.

Tuttavia, va detto che il Celtic ha fatto vedere ottime cose anche lontano da casa propria, facendosi valere anche nelle notti di Champions. Eccezion fatta per il severissimo 7-1 inflitto dal Borussia Dortmund, Gli Hoops hanno percorso fin qui un cammino di assoluto valore che ha fruttato ben 9 punti. Spiccano, tra i risultati degli scozzesi, il 3-1 contro il Lipsia e il pareggio a reti inviolate a Bergamo, in casa dell’Atalanta. Senza esagerare, oggi è quasi un’impresa.

Rangers protagonisti in Europa: il momento dei Gers — Altrettanto buona è la stagione dell’altra squadra della capitale. I Rangers sono al terzo posto in classifica, a 2 punti dall’Aberdeen e a ben 11 punti di distacco dal Celtic. Ebbene sì: sono già un’infinità e se il titolo non è già in cassaforte, poco ci manca. Ad ogni modo, I Gers sono in ottima forma e lo stanno dimostrando con l’interessante percorso in Europa League.

La formazione allenata dal tecnico belga Philippe Clement è infatti all’ottavo posto della maxi classifica, con 11 punti conquistati a 5 lunghezze da Lazio e Bilbao capoliste. I Rangers hanno perso solamente una delle 6 sfide europee di questa, contro il Lione per 4-1. Per il resto sono arrivate 3 vittorie, contro Malmoe, Steaua e Nizza, e 2 pareggi, con Olympiakos e Tottenham. Insomma, non hanno affatto sfigurato contro avversarie di tutto rispetto.

Celtic in largo vantaggio negli ultimi incontri — I precedenti dell’Old Firm sono sbilanciati in favore del Celtic, a maggior ragione quelli degli ultimi anni, in cui i Rangers hanno dovuto ricolmare il gap dopo il fallimento della società e la ripartenza dalla Third Division.

Ai Bhoys sono andati ben 8 degli ultimi 10 incontri disputati tra le due squadre negli ultimi anni, mentre in una sola occasione sono riusciti a trionfare i blues. L’ultimo, ed unico, successo dei Rangers in questo periodo è arrivato nell’aprile del 2022, proprio in Scottish Cup, ai tempi supplementari.

In questa stagione, l’Old Firm derby è già andato in scena il primo settembre, in occasione della quarta giornata di campionato, ed ha visto il Celtic imporsi con un netto 3-0. Dopo la finale di domenica, le due formazioni si incontreranno nuovamente il 2 gennaio in campionato.

Celtic favorito, ma vietato sottovalutare i Rangers — Il Celtic sembra una schiacciasassi, inarrestabile e determinato a dominare in lungo e largo questa stagione di calcio scozzese. Gli Hoops arrivano alla finale dopo aver battuto per 5-2 il Falkirk ai quarti e con un clamoroso 6-0 rifilato all’Aberdeen in semifinale.

Più discreto, invece, il cammino della squadra di Clement, che ha conquistato l’ultimo atto eliminando Dundee (3-0) e Motherwell (2-1). I Rangers, dal canto proprio, sono i campioni in carica e avranno l’onere di provare a difendere il titolo. E parliamo pur sempre della stessa formazione che appena poche ore fa ha fermato il Tottenham in Europa League.

È logico che sulla carta, mettendo a confronto le due formazioni e considerando il 3-0 già maturato in questa stagione, la squadra di Brendan Rodgers parta un pizzico avanti nel pronostico. Tuttavia, l’Old Firm derby non è mai un match come tutti gli altri. A maggior ragione, poi, se si tratta di una sfida così determinante come lo è una finale. Ad Hampden Park, comunque, non dovrebbe affatto mancare lo spettacolo.