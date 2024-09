Rangers, il tecnico affronta i tifosi dopo il derby perso 3-0 con il Celtic

Un gruppo di tifosi si è riunito fuori dall'Ibrox per sfogare la propria rabbia dopo la sconfitta a Parkhead. È emerso anche un video in cui alcuni fan discutono con Philippe Clement mentre il tecnico si dirige verso il parcheggio...

Davide Capano Redattore 2 settembre 2024 (modifica il 2 settembre 2024 | 10:20)

Philippe Clement e i suoi Rangers sono stati accolti ieri da un coro di fischi da parte di una folla inferocita di tifosi fuori da Ibrox. Il tutto è avvenuto dopo l'Old Firm perso 3-0 sul campo del Celtic.

Rangers, tifosi infuriati dopo il 3-0 col Celtic — Come riporta footballscotland.co.uk, un gruppo di fan arrabbiati si è riunito fuori dallo stadio per sfogare il proprio disgusto dopo la sconfitta per 3-0 al Celtic Park. I Gers non hanno praticamente mai intimorito i rivali, mentre gli Hoops hanno allungato a cinque punti il loro vantaggio in classifica, infliggendo altri dispiaceri ai Light Blues.

Philippe Clement, tecnico dei Rangers, al Celtic Park (Foto tratta da profilo X @RangersFC)

Per Clement zero vittorie contro Rodgers in cinque Old Firm. Il bilancio recita un pareggio, quattro ko e 11 gol presi. Sebbene il manager abbia firmato un nuovo contratto di quattro anni, sembra che una parte della tifoseria stia iniziando a lamentarsi per la mancanza di progressi del team.

La cronaca — Quando il pullman dei Rangers è arrivato davanti alle porte dell'Ibrox, è stato circondato da circa 100 tifosi. Il difensore Leon Balogun, uscito dalla panchina nelle fasi finali del match, si è presentato e ha cercato di calmare le tensioni. Ma la maggior parte dei giocatori, compreso il capitano James Tavernier, si è precipitata all'interno del campo.

È emerso anche un video in cui un piccolo gruppo di supporter discute con Clement mentre il tecnico si dirige verso il parcheggio. Il 50enne belga è stato ripreso mentre discuteva animatamente con un tifoso che si è sfogato sulle cessioni estive del club. Clement ha reagito cercando di difendere la sua squadra. "Noi abbiamo fatto quattro tiri in porta e loro quattro tiri in porta", ha spiegato.

Tuttavia, la cosa non è andata giù. Philippe, infatti, è stato fischiato da una manciata di tifosi, uno dei quali ha respinto le sue osservazioni prima che il manager lasciasse la scena e si dirigesse verso la sua auto.