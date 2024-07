Glasgow derby, i Rangers sventolano la bandiera Swiss Data: “Noi nella storia meglio del Celtic”

Chi fra i Rangers o il Celtic sono il "club scozzese di maggior successo" in Europa? È uno dei tanti dibattiti secolari tra i Rangers e i rivali del derby Old Firm, il Celtic.

L'account classifica le squadre di tutta Europa in base alle loro prestazioni storiche nelle competizioni europee e ha appena stilato la lista autentica dei "club di maggior successo" del continente. Ciò viene fatto compilando tutti i punteggi dei coefficienti relativi di ogni squadra che ha preso parte a una qualsiasi competizione europea a partire dalla stagione 55/56.

I Rangers sono di gran lunga la squadra scozzese con le migliori prestazioni nella storia delle competizioni europee e occupano un impressionante undicesimo posto nella classifica generale (113.667). Se parliamo delle ultime cinque stagioni, i Rangers sono uno dei club con le migliori prestazioni in Europa in termini di coefficiente UEFA. Negli ultimi anni, le prestazioni dei Rangers sulla scena europea sono state straordinarie, nonostante i problemi finanziari del club nel 2012. Raggiungere la finale di Europa League a Siviglia contro l'Eintrcht è stata un'impresa straordinaria, come conferma Rangernews.uk.