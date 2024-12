Bologna-Fiorentina, Sky o Dazn? Ecco dove vedere il match e tutte le info utili

Bologna-Fiorentina, appuntamento fissato a domenica 15 dicembre: ecco dove sarà possibile vedere il match in live e/o in streaming.

Alessia Gentile Redattore 13 dicembre - 08:02

La super sfida tra il Bologna, padrone di casa, e la Fiorentina, squadra ospite, andrà in scena al Renato Dall'Ara a partire dalle ore 15:00 del 15 dicembre. La squadra di Vincenzo Italiano proverà ad ottenere una nuova vittoria e altri punti importanti in ottica classifica in Serie A; la squadra di Raffaele Palladino, invece, punterà dal canto suo a non distaccarsi dalle big del campionato e quindi dalla vetta della stessa classifica del campionato italiano di massima serie.

Sky o Dazn? Ecco dove seguire il Derby dell'Appennino in live e in streaming — Bologna-Fiorentina sarà trasmessa in diretta live e in streaming sui canali di Dazn, previa sottoscrizione dell'abbonamento; a partire da circa un'ora prima, rispetto al fischio d'inizio del match, si potrà quindi assistere anche a tutto il pre-partita con le dichiarazioni e le informazioni utili per il match.

Per assistere alla partita in sé per sé, anche comodamente in streaming con il proprio smartphone, tablet o pc, bisognerà solamente scaricare l'app e iscriversi oppure procedere con l'accesso alla piattaforma, cliccare sulla finestra corrispondente appunto alla gara tra rossoblù e viola e collegarsi sulla trasmissione live. La telecronaca sarà affidata al giornalista Gabriele Giustiniani, che verrà affiancato nel commento tecnico dall'ex calciatore Emanuele Giaccherini.

