Cantanti, attori e politici: anche questa è Bologna-Fiorentina

Bologna-Fiorentina si gioca domenica alle ore 15: a seguire il Derby dell'Appennino anche numerosi tifosi vip; il focus di sui tifosi delle due squadre che, "in salute e in malattia", tifano per Bologna o Fiorentina

Michele Bellame Redattore 10 dicembre 2024 (modifica il 10 dicembre 2024 | 20:46)

Domenica pomeriggio alle ore 15 andrà in scena un altro atto del Derby dell'Appennino, uno dei rari casi in cui si parla di derby nonostante i confini geografici. Bologna e Firenze distano poco meno di cento chilometri, e le sfide fra le due compagini hanno coinvolto numerosi tifosi illustri.

Appuntamento domenica al Dall'Ara — Ci sono nove punti di distanza fra Bologna e Fiorentina, perché i primi sono all'ottavo posto, con una partita in meno, e 22 punti, mentre i secondi sono al quarto posto, con 31 punti, anche loro con una partita in meno. La Fiorentina ha un andamento da vera schiacciasassi: Palladino sta guidando la squadra senza far sentire alcuna nostalgia di Italiano; di contro, quest'ultimo, fa viaggiare il Bologna a ritmo altalenante.

Il Derby dell'Appennino dei vip rossoblù "La maglia del Bologna, sette giorni su sette...": Silvia lo saprà, adesso, che il Bologna è in Champions League? Chissà se Luca (che speriamo che non si buchi più...) gliel'ha mai detto. Luca Carboni ci ha dedicato una strofa di una delle sue canzoni più conosciute.

La recente qualificazione in Champions League della squadra del Bologna, ha fatto gioire tutti i supporters rossoblù. Impazzavano sui social, in particolare, le esultanze di Gianni Morandi e di Cesare Cremonini. I due cantautori, bolognesi doc, hanno sempre supportato il Bologna, anche in periodi meno fortunati. Morandi, inoltre, è stato anche presidente onorario del Bologna dal 2010 al 2014. Quando è stata effettivamente raggiunta la qualificazione europea, un video di Cesare Cremonini al pianoforte è diventato virale: la canzoncina della Champions è sempre emozionante...

Anche se il cammino europeo della squadra di Italiano non è così fortunato, il supporto dei tifosi non manca. In occasione della trasferta di Liverpool, Morandi cantava uno dei suoi più grandi successi in mezzo ai tifosi inglesi.

Il tifo per il Bologna coinvolge anche gli scranni parlamentari, fra Camera e Senato. Nonostante il club non abbia una rappresentanza in parlamento, è ben nota che il Bologna sia la squadra del cuore di Romano Prodi e di Pier Ferdinando Casini. Vanno doverosamente menzionati anche Bruno Barbieri, i compianti Corrado Mantoni, Pierpaolo Pasolini, Lucio Dalla e Fabrizio Frizzi.

La sponda viola: i tifosi vip della Fiorentina I gigliati hanno due canzoni a sé dedicate: una è di Enzo Jannacci e si chiama "Bandiera Fiorentina", l'altra è di Enzo Ghinazzi in arte Pupo che si chiama "E' Fiorentina".

Pupo è fra i tifosi vip a tenere per la Fiorentina: prima della finale di Conference League contro l'Olympiacos, si è lasciato andare a voce e chitarra cantando un suo pezzo del 1991. Non è l'unico cantante: Riccardo Fogli, ex dei Pooh, Raf, Piero Pelù, ex frontman dei Litfiba, Marco Masini e Irene Grandi. Ci sono anche Leonardo Pieraccioni e Carlo Conti da annoverare fra i tifosi vip della Fiorentina; ad essi, però, non si aggiunge il terzo del trio, Giorgio Panariello, che è tifoso del Milan.

A proposito di Marco Masini, spesso rilascia interviste ai colleghi di Firenze, a cui recentemente ha fatto sapere di confrontarsi spesso con Luciano Spalletti.

Infine, la Fiorentina ha anche dei rappresentanti politici: innanzitutto Matteo Renzi, senatore, già sindaco di Firenze negli anni scorsi. Dal dicembre del 2022, è stato inaugurato il Firenze Club Montecitorio, per volontà del deputato Emiliano Fossi del Partito Democratico.