La rimonta non basta alla Fiorentina, raggiunta dall'Empoli e sconfitta ai calci di rigori: la squadra di Raffaele Palladino saluta la Coppa Italia

Vincenzo Bellino Redattore 5 dicembre 2024 (modifica il 5 dicembre 2024 | 01:06)

Dopo quella in Conference League contro l'APOEL, la Fiorentina incassa un'altra sconfitta, questa volta in Coppa Italia. La Viola negli ottavi di finale si arrende all'Empoli, nel derby dell'Arno, e cade ai calci di rigore. La squadra allenata da Raffaele Palladino, intervenuto in conferenza stampa al fischio finale, era riuscita a rimontare il gol di Ekong, ma un super Sebastiano Esposito ha rovinato i piani dei gigliati.

BOVE - "Abbiamo vissuto tre giorni col pensiero sempre verso Edo e a livello emotivo ci ha tolto qualcosa sicuramente".

MEGLIO NEL SECONDO TEMPO - "La squadra nel primo tempo era contratta, non serena, abbiamo fatto errori che di solito non facciamo. I ragazzi ce l'hanno messa tutta, non rimprovero nulla. Nel secondo tempo poi abbiamo metabolizzato e la prestazione è stata ottima: creato tanto, abbiamo messo in difficoltà e ribaltato l'Empoli. Peccato aver preso il secondo gol simile al primo. Sembrava una partita un po' stregata, dispiace uscire".

ERRORI SUI GOL - "Il primo gol è stato un errore in costruzione, un rimpallo in uscita che ha messo il giocatore dell'Empoli davanti al portiere. Sul secondo ci hanno sporcato la giocata ma non è un errore gravissimo. Bravi loro a bucarci, abbiamo pagato cara la minima disattenzione. Più che altro dovevamo sfruttare meglio le occasioni create, il loro portiere è stato il migliore in campo. Di solito facciamo meglio".

RICHARDSON, IL VICE-BOVE - "Per me sta crescendo e può farlo ancora tanto. Quest'estate non conosceva la lingua e ha trovato automatismi diversi. Ce la sta mettendo tutta per trovare queste cose, deve imparare ancora bene l'italiano e questo lo aiuterà. E' stato fermo un bel po' ma ora è rientrato e lavora bene. Conto molto su di lui".

PORTE GIREVOLI - "Oggi ha giocato Terracciano, giovedì in Conference League toccherà a Martinelli".