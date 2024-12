Qualche settimana fa con Demetrio Albertini ci eravamo lasciati alla vigilia di Milan-Juventus . Una sfida in cui i tre punti servivano ad entrambe le squadre, ma probabilmente ai rossoneri avrebbero fatto più comodo, alla luce del 3-3 dell'Unipol Domus contro il Cagliari . Dopo lo 0-0 contro la VecchiaSignora, la squadra di Fonseca è riuscita a risalire la china in Champions, contro lo Slovan Bratislava (2-3) e in campionato ha tritato l' Empoli (3-0).

In parte i consigli di Albertini, intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni poco prima del fischio d'inizio della cerimonia del Gran Galà del Calcio AIC 2024, son serviti: "Nì (ride), nel senso è vero, ma hanno comunque lasciato dei punti per strada. È quello che ci aspettiamo dal Milan, alterna prestazioni straordinarie a performance in cui perde dei punti che poi a fine stagione conteranno".