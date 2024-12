Dal sogno promozione con lo Spezia al sogno di vestire la maglia dell'Inter in Serie A: Francesco Pio ha parlato del presente e degli obiettivi futuri al Gran Galà del Calcio 2024

Francesco Pio Esposito è stato eletto miglior giovane della Serie B 2023-2024 . L'attaccante dello Spezia in prestito dall' Inter , pochi minuti prima di ricevere il prestigioso riconoscimento al Gran Galà del Calcio AIC 2024 , è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni.

PRIMA SCONFITTA IN CAMPIONATO - "Il sogno è di tornare in Serie A con lo Spezia. È brutto da dire, ma prima o poi la sconfitta doveva arrivare. È arrivata dopo 15 partite ed è già un grandissimo traguardo. È una sconfitta che non cambia i nostri obiettivi, la Serie B è un campionato lungo, pieno di ostacoli, continuiamo così".