La novità di quest'anno: Premio per il Miglior Gol

Una delle novità dell'edizione 2024 del Gran Galà del Calcioriguarda il miglior goal, sia per la categoria maschile, sia per quella femminile. Al momento, il primo exit poll vede in testa Rafael Leao (Milan), Ruslan Malinovskyi (Genoa) e Marcus Thuram (Inter). Sofia Cantore (Juventus), Linari, Picchi sono invece le più votate in ambito femminile.