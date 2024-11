Gran Galà del Calcio 2024, lunedì 2 dicembre a Milano si terrà la cerimonia di premiazione. L'evento è organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori

Vincenzo Bellino Redattore 18 novembre 2024 (modifica il 18 novembre 2024 | 18:13)

Lunedì 2 dicembre si terrà a Milano la cerimonia di premiazione del Gran Galà del Calcio 2024, organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori. Nella giornata odierna si è tenuta la conferenza stampa in cui sono intervenuti il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, Umberto Calcagno, Costanza Tarola (Enel, sponsor dell'evento), Federica Masolin (giornalista e presentatrice di Sky Sport) assieme a Fabio Caressa, e Demetrio Albertini, CEO e Founder DA.

Umberto Calcagno, presidente Associazione Italiana Calciatori: "Il Gran Galà mi mette di buon umore. Premiare la bellezza, i top player della stagione, giocatori, allenatori, squadra che ha operato meglio. Il fatto che a premiare i vincitori sono gli stessi protagonisti, rende tutto più bello".

Federica Masolin, giornalista e presentatrice di Sky Sport, conduttrice della serata insieme a Fabio Caressa: "Il bello del calcio è anche questo, sapersi emozionare. Felice di condurre per il 3° anno questo evento".

Fabio Caressa: "Ringrazio Federica per le belle parole. C'è bisogno di spazi di esaltazione come questo. Penso sia molto importante dare attraverso il calcio messaggi etici importanti. Più semplicità, più etica, più cooperazione all'interno della famiglia calcio".

Demetrio Albertini, CEO e Founder DA: "Non sono mai stato premiato, ma per me è motivo d'orgoglio poter contribuire a questa festa con l'Associazione Italiana Calciatori".

Costanza Tarola (Enel, sponsor dell'evento), Head of Brand, Adv and Internal Communication: "Il calcio è lo sport a cui ci stiamo avvicinando maggiormente. È uno sport che a livello di valori è molto vicino a noi, per spirito di gruppo, ma anche perché come noi è vicino alle famiglie. Siamo sponsor anche di diversi club, non solo di Serie A perché vogliamo accompagnarli nel loro percorso energetico".

La novità di quest'anno: Premio per il Miglior Gol — Una delle novità dell'edizione di quest'anno riguarda il miglior goal, sia per la categoria maschile, sia per quella femminile. Al momento, il primo exit poll vede in testa Rafael Leao (Milan), Ruslan Malinovskyi (Genoa) e Marcus Thuram (Inter). Sofia Cantore (Juventus), Linari, Picchi sono invece le più votate in ambito femminile.

Top 11 Serie A Maschile —

Portieri: Di Gregorio, Maignan, Sommer.

Difensori: Bastoni, Bellanova, Bremer, Buongiorno, Calafiori, Dimarco, Dumfries, Theo Hernández.

Centrocampisti: Barella, Çalhanoglu, Dybala, Koopmeiners, Mkhitaryan, Rabiot.

Attaccanti: Gudmundsson, Lautaro Martínez, Leão, Lookman, Thuram, Zirkzee.

Top 11 Serie A Femminile —

Portieri: Ceasar, Durante, Schroffenegger.

Difensori: Boattin, Cascarino, Di Guglielmo, Faerge, Lenzini, Linari, Minami, Oliviero.

Centrocampisti: Boquete, Caruso, Catena, Giugliano, Greggi, Magull.

Attaccanti: Beccari, Cambiaghi, Cantore, Giacinti, Haavi, Janogy, Viens.

Allenatore dell’anno — Gian Piero Gasperini, Simone Inzaghi, Thiago Motta

Arbitro dell’anno — Marco Di Bello, Marco Guida, Daniele Orsato

Società dell’anno — Atalanta, Inter, Juventus

Giovane di Serie B — Gianluca Busio, Daniele Ghilardi, Francesco Pio Esposito