Coppa Italia, il derby è dell’Empoli: Fiorentina eliminata ai calci di rigore

Ekong colpisce a freddo la Fiorentina che rimonta nella ripresa grazie ai gol di Kean e Sottil, ma si fa beffare da Sebastiano Esposito: ai calci di rigori la squadra di D'Aversa elimina quella di Palladino e vola ai quarti di Coppa Italia

Vincenzo Bellino Redattore 4 dicembre 2024 (modifica il 4 dicembre 2024 | 23:16)

In un Franchi semi-deserto per via dei lavori di restyling, la Fiorentina ospita l'Empoli nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Niente turnover per Palladinoche si affida in gran parte alla squadra titolare, confermando tra i pali il portiere di coppaTerracciano. Ospiti invece con diversi cambi soprattutto nel reparto arretrato, D'Aversa concede un turno di riposo a Pellegri e Colombo, e sulla trequarti schiera Solbakken ed Ekong alle spalle di Esposito. Come nel turno precedente contro il Torino, in porta ci va Seghetti.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Quarta, Cataldi; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. Allenatore: Raffaele Palladino

EMPOLI (3-4-2-1): Seghetti; Marianucci, Ismajli, Tosto; Sambia, Belardinelli, Henderson, Cacace; Solbakken, Ekong; Esposito. Allenatore: Roberto D'Aversa

L'Empoli colpisce a freddo — Pronti, via e l'Empoli è già in vantaggio. Martinez Quarta aspetta troppo a rinviare in zona trequarti difensiva e colpisce direttamente Henderson: la palla entra in area, Terracciano non esce, sul pallone arriva Ekong, che riesce a sistemarsela sul destro prima di superare l'estremo difensore viola con un preciso rasoterra all'angolino basso di destra. La risposta della Fiorentina arriva al 17', coast-to-coast di Dodo che si fa spazio sulla corsia di sinistra e mette al centro un cross morbido su cui si avventa Moise Kean che colpisce la traversa da zero metri, graziando Seghetti.

Alla mezz'ora l'Empoli spreca un contropiede con Ekong che duetta con Solbakken, ma sul più bello l'ex Roma non riesce a chiudere il triangolo col compagno. Sul finire di tempo la Viola avrebbe due occasioni per pareggiare, nessuna delle due però va a segno: al 38' Seghetti respinge un tiro di Dodo, ma sulla ribattuta Sottil strozza la conclusione e salva la retroguardia empolese; un minuto più tardi Colpani ignora Kean e Dodo, meglio appostati, e tenta una conclusione che viene deviata in angolo.

La Fiorentina rimonta nella ripresa — Nella ripresa la Fiorentina rientra in campo con un piglio diverso e va a centimetri dal gol dell'1-1 al 58': cross basso e teso di Sottil dalla sinistra, Beltran devia quanto basta per indirizzare verso la porta, ma Seghetti respinge in angolo con un colpo di reni. È il preludio al gol che arriva allo scoccare dell'ora di gioco col solito Moise Kean che raggiunge quota 13 in stagione; Seghetti respinge corto sulla conclusione di Richardson, l'ex Juventus non sbaglia il comodo tap-in.

10' minuti più tardi la squadra di Palladino completa la rimonta con Riccardo Sottil che riceve da Gosens, si accentra e si accentra e calcia all'angolino basso alla sinistra di Seghetti, ingannato da una deviazione involontaria dello stesso Gosens che cambia leggermente la traiettoria del pallone. La gioia del vantaggio dei padroni di casa dura però soltanto 5', perchè l'Empoli al 75' trova il pari con Sebastiano Esposito: Dodo sbaglia il suggerimento per Cataldi, Henderson intercetta e imbuca per l'attaccante in prestito dall'Inter che stoppa magnificamente e supera Terracciano in uscita con un morbido tocco sotto.

Nel finale entrambe sprecano il colpo del ko. All'80' Ekong non inquadra la porta da buona posizione, complice anche una deviazione della retroguardia della Fiorentina. All'88' Kean colpisce a botta sicura di testa, sempre su un cross del solito Dodo, Seghetti respinge ma colpisce Viti che riesce ad evitare un clamoroso autogoal. Si va ai calci di rigore.

Ai rigori fa festa l'Empoli — Nella lotteria dei rigori gli errori di Ranieri e Kean condannano la Fiorentina. Nelle file dell'Empoli sbaglia solo Ekong, mentre Sebastiano Esposito segna il penalty decisivo che regala alla squadra di Roberto D'Aversa i quarti di finale della Coppa Italia .