Fiorentina-Empoli, probabili formazioni: quanti ex in campo al Franchi

Sia la Fiorentina, sia all'Empoli opteranno per delle scelte conservative in vista del derby dell'Arno: Palladino si affida a Kouamè, D'Aversa punta su Seghetti, portiere di Coppa

Vincenzo Bellino Redattore 4 dicembre 2024 (modifica il 4 dicembre 2024 | 00:10)

Dopo i successi di Bologna e Milan che hanno schiantato rispettivamente Monza (4-0) e Sassuolo (6-1), guadagnandosi il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, mercoledì sera tocca a Fiorentina ed Empoli. Viola e azzurri si troveranno gli uni di fronte agli altri nel derby dell'Arno dell'Artemio Franchi (calcio d'inizio ore 21:00).

Qui Fiorentina — È stato senza dubbio il peggior fine settimana di questa prima parte di stagione per la Fiorentina, terrorizzata da quanto accaduto in campo, durante la sfida con l'Inter, ad Edoardo Bove. Fortunatamente il malore che ha colpito il calciatore Viola in prestito dalla Roma hanno escluso danni gravi al classe 2002 che in questi giorni continuerà a sottoporsi ad ulteriori accertamenti che potrebbero dare nuove spiegazioni a quanto si è verificato domenica sul terreno di gioco. Per quanto riguarda i risultati, la Fiorentina non perde in campionato da nove partite di fila in cui ha totalizzato 25 punti, frutto di un pareggio e otto vittorie; in Europa, invece, la squadra di Palladino è incappata nella trappola cipriota, sconfitta 2-1 in casa dell'APOEL Nicosia.

Qui Empoli — Il percorso dell'Empoli è fin qui in linea con gli obiettivi stagionali del club, anche se gli azzurri, dopo una straordinaria partenza, speravano di raccogliere qualche punticino in più soprattutto nelle ultime sfide. Fatta eccezione per il Milan, i pareggi contro Udinese e Lecce gridano vendetta visto che in entrambe le gare la squadra di D'Aversa era riuscita a passare in vantaggio, facendosi poi raggiungere nella ripresa.

Fiorentina-Empoli, le probabili scelte di Palladino e D'Aversa — In casa Fiorentina i dubbi di Palladinoriguardano principalmente la porta, dove Terracciano sembrerebbe leggermente favorito su Martinelli, e il reparto offensivo dove Kouamè dovrebbe ottenere una maglia da titolare a vantaggio di Kean. In difesa più Kayode che Dodo sulla sinistra, mentre a destra giocherà Parisi con Comuzzo e Pongracic al centro. In mediana Cataldi e Adli; sulla trequarti il tridente sarà formato da Ikonè, Sottil e Beltran.

Seconde linee anche in casa Empoli che tra i pali si affida a Seghetti; retroguardia a tre formata da Marianucci, Ismajli e Viti; a centrocampo Gyasi e Cacace agiranno sulle corsie esterne, mentre al centro giocheranno Anjorin e Henderson; in avanti alle spalle dell'unica punta Esposito, toccherà a Sambia e Maleh.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Comuzzo, Pongracic, Parisi; Adli, Cataldi; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouamé. Panchina: De Gea, Martinelli, Dodo, Comuzzo, Moreno, Parisi, Richardson, Colpani, Gudmundsson, Rubino, Kean. Allenatore: Raffaele Palladino.

EMPOLI (3-4-2-1): Seghetti; Marianucci, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Henderson, Maleh, Cacace; Esposito, Sambia. Panchina: Vasquez, Perisan, Goglichidze, De Sciglio, Haas, Pezzella, Fazzini, Zurkowski, Solbakken, Colombo, Pellegri. Allenatore: Roberto D'Aversa

Quanti doppi ex al Franchi — Il derby dell'Arno metterà di fronte diversi doppi ex che in passato hanno indossato le maglie di Fiorentina, Empoli e viceversa. Nelle file degli ospiti, ad esempio, figura Youssef Maleh, centrocampista di proprietà del Lecce che a Firenze ha trascorso due stagioni (2021-2023); nel probabile undici titolare della squadra di casa, invece, troviamo Parisi e Terracciano: il primo all'Empoli dal 2020 al 2023, nel 2021 conquistò la promozione dalla Serie B alla Serie A, il secondo invece ha indossato la maglia azzurra dal 2017 al 2019.