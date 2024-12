Malore Bove, il bollettino: "Il calciatore viola è arrivato stabile ed è in terapia intensiva"

La Fiorentina ha diffuso il seguente comunicato in accordo con l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi: "ACF Fiorentina e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi comunicano che il calciatore Edoardo Bove, soccorso in campo a seguito della perdita di coscienza occorsa durante la gara Fiorentina - Inter, si trova attualmente in sedazione farmacologica ricoverato in terapia intensiva. Il calciatore viola è arrivato stabile dal punto di vista emodinamico presso il pronto soccorso".