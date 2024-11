Cannavaro sullo Scudetto: “Inter la migliore ma Napoli solido”

Fabio Cannavaro è stato una delle colonne difensive dell'Italia ai Mondiali vinti nel 2006. Il centrale campano vanta oltre 400 presenze in Serie A con Parma, Napoli, Inter e Juventus e ha conquistato il Pallone d'Oro nello stesso anno in cui la Nazionale ha trionfato davanti a tutto il mondo. Dal 2013 ha intrapreso la carriera da allenatore iniziando in Cina con il Guangzhou, la Nazionale cinese, poi l'Arabia con Al-Nassr infine Benevento e Udinese. Intervenuto durante il World Legends Padel Tour, ha parlato della lotta Scudetto indicando due favorite.

Cannavaro: "Nerazzurri i più completi anche in Champions"

Fabio Cannavaro, in panchina con l'Udinese nella scorsa stagione, ha fatto il punto sulla lotta Scudetto al World Legends Padel Tour: "Nessuno ha preso il largo in questo campionato, a dimostrazione del grande equilibrio che c'è tra le squadre. L'Inter è sicuramente la più attrezzata, lo dice il valore della rosa e quello che sta facendo in Champions League. Il Napoli si è mostrato solido e ha un'idea chiara di come si vuole tornare a vincere. Entrambe hanno dato un segnale alle rivali".