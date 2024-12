Fiorentina-Empoli si gioca, nessun rinvio: mercoledì sera il derby dell'Arno, in scena all'Artemio Franchi di Firenze, vale l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia

Vincenzo Bellino Redattore 3 dicembre - 16:31

Dopo gli attimi di paura e di terrore per quanto accaduto ad Edoardo Bove, durante la sfida con l'Inter, la Fiorentina torna in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia. All'Artemio Franchi mercoledì sera (calcio d'inizio ore 21:00), va in scena la sfida contro l'Empoli di Roberto D'Aversa. Nonostante il club empolese, a detta del presidente Fabrizio Corsi, era disposto a spostare la gara, alla fine il derby dell'Arno si giocherà come confermato anche dal direttore generale della Viola Alessandro Ferrari: "Bove è riuscito a parlare con la squadra, li ha convinti a giocare mercoledì perché c'è voglia di ritornare a vivere in fretta e anche grazie all'entusiasmo che ha trasmesso Edoardo ci riproveremo subito".

Fiorentina-Empoli, i precedenti — In campionato le due squadre si sono già affrontate alla 6ª giornata. La sfida del Castellani terminò 0-0, ma era tutta un'altra Fiorentina. La marcia trionfale dei ragazzi di Palladino iniziò proprio dopo il pari a reti inviolate nel derby: da allora la Viola tra Serie A e Conference League ha totalizzato 10 vittorie, perdendo soltanto contro l'APOEL Nicosia. L'Empoli, invece, dopo un avvio fulmineo è reduce da un periodo sottotono in cui ha raccolto soltanto due punti nelle ultime tre uscite stagionali.

Lo scorso anno al Franchi l'Empoli si è imposto 2-0 in casa della Fiorentina, le reti di Caputo e Gyasi costrinsero la squadra allora allenata da Vincenzo Italiano ad alzare bandiera bianca. L'ultimo successo casalingo della Viola contro gli storici rivali risale a due anni fa (2022), successo di misura deciso da un gol di Nico Gonzalez, oggi alla Juventus. 34 sono le gare ufficiali con un bilancio favorevole alla Fiorentina con 16 vittorie, dieci sono i pareggi, otto sono i successi dell'Empoli.

Fiorentina-Empoli, probabili formazioni — Come confermato da Roberto D'Aversa in conferenza stampa, una delle novità nella formazione titolare che sfiderà la Fiorentina, riguarda la porta empolese: Seghetti prenderà il posto di Vasquez. Diverse seconde linee anche nella Viola, con Terracciano tra i pali, in avanti a guidare il reparto offensivo ci sarà Kouamè, coadiuvato da Sottil, Ikonè e Beltran.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Comuzzo, Pongracic, Parisi; Adli, Cataldi; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouamé. Allenatore: Raffaele Palladino.

EMPOLI (3-5-2): Seghetti; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Maleh, Henderson, Anjorin, Cacace; Esposito, Colombo. Allenatore: Roberto D'Aversa.

Fiorentina-Empoli, dove vedere il derby dell'Arno di Coppa Italia in Diretta LIVE — FIORENTINA EMPOLI COPPA ITALIA LIVE - Mercoledì sera (4 dicembre) a partire dalle ore 21:00 Fiorentina ed Empoli si affronteranno nel 35° derby dell'Arno della storia. La Viola, davanti al pubblico di casa, cerca un successo contro i rivali di sempre che manca dal 2022; gli ospiti dopo lo scherzetto dello scorso anno, puntano al bis. Chi vince, affronterà ai quarti di finale la vincente di Juventus-Cagliari. Dove sarà possibile vedere Fiorentina-Empoli, il derby dell'Arno di Coppa Italia? La gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset, su Italia 1. Inoltre sarà possibile seguire l'incontro, valido per gli ottavi di finale della competizione Nazionale, anche in live streaming tramite l'app di Mediaset Infinity e su Sportmediaset.it.