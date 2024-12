Empoli, D’Aversa: “Vicini a Bove e alla Fiorentina, ma è sempre un derby”

L'Empoli contro la Fiorentina opterà per il turnover, ma come ribadito in conferenza stampa da mister D'Aversa un derby è un derby, di conseguenza, anche con qualche seconda linea, la compagine ospite andrà a caccia dell'impresa

Vincenzo Bellino Redattore 3 dicembre - 17:39

Mancano poco più di 24 ore al derby dell'Arno di Coppa Italia tra Fiorentina ed Empoli, gara valevole per gli ottavi di finale. In conferenza stampa l'allenatore della compagine toscanaRoberto D'Aversa ha presentato la sfida del Franchi, rivolgendo anche un pensiero ad Edoardo Bove: "Stavo guardando la partita in tv e le immagini sono state devastanti. Quando succedono queste cose non esiste niente se non la salute del ragazzo. Siamo felici di scendere in campo domani, significa che il ragazzo sta bene".

LA FIORENTINA e LE INSIDIE DEL DERBY - "Affrontiamo una squadra che viene da un momento positivo, sta riuscendo a far vedere il reale valore della rosa. Vengono da 7 vittorie consecutive, dovremmo andare in campo in maniera adeguata, con la mentalità giusta e massima intensità e determinazione. In campionato ha una posizione di classifica importante.

LA COPPA ITALIA, UN'OCCASIONE PER TANTI - "Se per la Fiorentina potrebbe essere un obiettivo, per noi è importante per altri motivi: sicuramente giocherà qualcuno che ha avuto meno spazio, come è accaduto con il Torino. Giusto che in campo vadano anche altri giocatori perché nell’arco della stagione c’è bisogno di tutti. Queste partite ci servono a vedere a che punto sono altri ragazzi. Chiaramente è sempre un derby, nonostante quello che è accaduto domenica".

IMPARARE DAGLI ERRORI - "Domani dovremo mettere in campo quello che magari non si è fatto nel primo tempo a Milano ma che abbiamo sempre mostrato in campionato. Quindi massima intensità e determinazione, sapendo che troveremo una squadra non più in difficoltà come successo in campionato ma che oggi occupa una posizione di classifica importante".

L'IPOTESI RINVIO - "Sotto l’aspetto umano siamo molto vicini a quello che sta succedendo. All’interno di quella società ci sono persone molto vicine a me, Daniele Pradè mi è stato vicino quando è successo il fatto di Lecce. Da parte nostra c’era tutta la disposizione di rinviare la partita di domani visto quanto accaduto a Edoardo Bove.