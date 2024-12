Kean avvia la rimonta della Fiorentina, ma spreca il colpo del ko, anche per merito di Seghetti, e sbaglia il calcio di rigore. Esposito decisivo nel finale di gara e certezza assoluta dagli undici metri

Vincenzo Bellino Redattore 4 dicembre 2024 (modifica il 4 dicembre 2024 | 23:59)

Dopo i successi di Bologna e Milan, rispettivamente contro Monza e Sassuolo, arriva la prima eliminazione a sorpresa negli ottavi di finale di Coppa Italia. La Fiorentina, infatti, cade in casa nel derby contro l'Empoli, sconfitta ai calci di rigore. Ospiti in vantaggio nel primo tempo con Ekong, nella ripresa la Viola pareggia con Kean e completa la rimonta con Sottil, ma poco dopo si fa beffare da Sebastiano Esposito che allunga la sfida ai rigori. Gli errori di Kean e Ranieri sono decisivi, ai quarti ci va la squadra di D'Aversa.

Le pagelle della Fiorentina — Terracciano 5,5 - Incolpevole sui gol e sui rigori.

Dodo 6.5 - Probabilmente la sua miglior prestazione della stagione, peccato non sia bastata.

Comuzzo 5 - Qualche imprecisione di troppo rispetto al solito, si perde Esposito sul 2-2 dell'Empoli.

Ranieri 5.5 - Mezzo punto in meno per l'errore decisivo dal dischetto.

Gosens 6,5 - Grande partita anche per l'altro esterno, che ci mette lo zampino nel gol del 2-1 di Sottil (dal 75’ Parisi sv).

Cataldi 5,5 - Discorso simile a Comuzzo, ha delle responsabilità insieme a Dodo in occasione del 2-2 di Esposito.

Martinez Quarta 4,5 - Peggiore in campo, l'errore in apertura ha di fatto compromesso la sua performance. (dal 52’ Richardson 6 - entra in campo con un piglio diverso e da una sua conclusione mal respinta, nasce il pareggio di Kean).

Colpani 5 - Confuso e impreciso, sul finire del primo tempo avrebbe l'occasione di far male all'Empoli, ma anzichè servire i compagni meglio appostati, tenta la gloria personale, sbagliando. (dal 52’ Ikone 5 - entra bene, ma cestina il gol qualificazione).

Beltran 5.5 - Impreciso nel primo tempo, si fa vedere a sprazzi nella ripresa, ma non incide. (dal 75’ Gudmundsson 6 - sufficiente solo perchè realizza il calcio di rigore, ma non ha modo di mettersi in mostra nell'ultimo quarto d'ora).

Sottil 6,5 - Una delle note positive della serata per Palladino, segna il gol del vantaggio viola, potrebbe tornar molto utile a Palladino nel corso della stagione. (dall'84' Kouame 6 - come Gudmundsson).

Kean 4 - Dà il via alla rimonta Viola, ma il pari avrebbe potuto realizzarlo già nel primo tempo. Spreca anche nella ripresa e l'errore dal dischetto regala all'Empoli la qualificazione ai quarti.

Raffaele Palladino 5,5 - Insufficiente perchè la Fiorentina contro l'Empoli schiera tanti titolari. Punito anche dagli episodi e ai rigori, si sa, è una lotteria. Non era semplice gestire un'emergenza emotiva così forte.

Le pagelle dell'Empoli — Seghetti 7,5 - Su Richardson, in occasione dell'1-1 della Fiorentina, poteva far meglio, ma poco prima si era letteralmente superato su Beltran. Decisivo nel finale e ai calci di rigore su Ranieri. Portiere di Coppa e non solo...

Marianucci 6.5 - Era una delle giovani leve lanciate nella mischia da D'Aversa. Promosso a pieni voti, freddo dal dischetto. .

Ismajli 6,5 - Non è un caso se il suo nome sia stato accostato di recente alla Juventus, limita Kean e si conferma punto di riferimento dello scacchiere empolese (dal 64' Viti 6 - nel finale, insieme a Seghetti, cancella il 3-2 su Kean).

Tosto 6 - Soffre l'intraprendenza di Dodo, ma dopo una prestazione collettiva del genere è difficile trovare un'insufficienza tra le file empolesi.

Sambia 6 - Bene nel primo tempo, cala fisicamente nella ripresa (dall'83' Gyasi sv).

Henderson 7 - È ovunque, mette lo zampino in entrambi i gol, approfittando dei disimpegni errati della retroguardia della Fiorentina.

Belardinelli 6 - Senza infamia e senza lode. Il bravo soldato che ogni allenatore vorrebbe avere (dal 64' Maleh 6, restituisce freschezza alla mediana).

Cacace 5,5 - Serata no per la corsia di sinistra, per gli ovvi meriti di Dodo. Le cose migliorano leggermente con l'ingresso di Pezzella al 64' (5.5).

Solbakken 5,5 - Gara anonima per l'ex Roma, Colombo (dal 74' 6.5) fa decisamente un altro sport. Ottimo impatto e a segno dagli undici metri.

Ekong 6,5 - Dopo Seghetti ed Esposito è il migliore della fantastica serata dell'Empoli al Franchi. Stappa il match e nel finale avrebbe anche l'occasione per il 3-2, la retroguardia viola gli nega però la doppietta.

Esposito 7,5 - L'MVP indiscusso. 2-2 di pregevole fattura, decisivo dagli undici metri della gara.

Roberto D'Aversa 7 - Nonostante il turnover, partita da grande squadra. Personalità, coraggio e mentalità, l'Empoli resta aggrappato al match per tutto l'arco dei 90' e alla fine conquista una qualificazione meritata.