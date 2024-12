Bologna-Fiorentina, una sfilza di doppi ex: i nomi che le hanno portate in alto

Bologna-Fiorentina andrà in scena al Renato Dall'Ara domenica 15 dicembre: per l'occasione ripercorriamo la lunga serie di doppi ex che hanno militato in entrambe.

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per Bologna-Fiorentina: il Derby dell'Appennino si giocherà domenica 15 dicembre, a partire dalle ore 15:00, allo stadio Renato Dall'Ara e tanto potrà dire in termini anche di classifica in Serie A. Questa rivalità parte da lontano, dal 1928, ed è anche normale che in tutti questi anni siano stati in molti a vestire le maglie di entrambe le fazioni. Da Baggio a Gilardino: ecco tutti i nomi da ricordare.

Bologna-Fiorentina, un nuovo contro ne segno (anche) dei doppi ex: in tanti hanno fatto la storia — A discapito di quanto si possa pensare, i doppi ex che hanno vestito sia la maglia del Bologna sia la maglia della Fiorentina sono stati davvero tanti. Alcuni hanno sicuramente lasciato il segno più di altri, ma è come se tra le due ci sia sempre stato una sorta di invisibile filo conduttore. Tra i più importanti ricordiamo:

Roberto Baggio, ovviamente il primo degno di nota: il Divin Codino ha giocato dal 1985 al 1990 nella Fiorentina (prima di passare alla Juventus, mossa mai digerita dai tifosi viola) e poi nel Bologna una sola stagione, ovvero quella del 1997-98.

Marco Baroni, attuale allenatore della Lazio, ha esordino in Serie A nella stagione 1981/82 vestendo la maglia della Fiorentina e poi ha militato nel Bologna dal 1991 al 1993.

Gianluca Luppi ha indossato la maglia rossoblu dal 1984 al 1990 ed è poi passato a vestire quella viola dal 1992 al 1995.

Christian Amoroso, insieme a Batistuta, ha sfiorato lo scudetto (nel 1998) con la Fiorentina dove ha giocato dal 1997 al 2002, anno in cui è passato in rossoblù dove ha giocato fino al 2009.

Alberto Gilardino ha giocato prima alla Fiorentina, dal 2008 al 2012; poi ha vestito, dal 2012 al 2013 un anno in prestito, la divisa del Bologna.

Non è certamente finita qui, perché c'è anche chi non ha indossato la maglia da giocatore di entrambe ma ha comunque militato in tutte e due le società, con ruoli differenti. Come ad esempio:

Gabriele Oriali è stato giocatore della Fiorentina dal 1983 al 1987 e poi, tra il 1992 e il 1994, è stato direttore sportivo del Bologna;

Pantaleo Corvino è stato direttore tecnico sia della Viola (con Delio Rossi in panchina) sia dei rossoblù.

Stefano Pioli è approdato al Bologna nel 2011 e vi è rimasto fino al 2014; poi ha guidato la Fiorentina dal 2017 al 2019.

Sinisa Mihajlovic ha iniziato ad allenare sulla panchina rossoblù nel 2008, nel 2010 passa alla Fiorentina ma poi nel 2019 torna alle origini e crea con il Bologna un legame che è rimasto e rimarrà indissolubile;

Hermann Felsner, per concludere in bellezza, un visionario del calcio rinominato come il 'Professore', che ha vinto con il Bologna ben quattro scudetti (è ancora lui il più vincente della storia rossoblù), dal 1920 al 1931 e poi dal 1938 al 1941, e che ha guidato la Fiorentina dal 1931 al 1933 quindi nel mezzo del momentaneo saluto alla piazza bolognese.

