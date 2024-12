Monza, Bocchetti: “C’è amarezza. Mercato? Galliani saprà cosa fare”

Il Monza è caduto in casa del Parma nonostante l'arrivo di Bocchetti: queste le parole del nuovo tecnico dopo la sconfitta per 2-1.

Nonostante l'arrivo di Bocchetti, il Monza non è riuscito a fare punti nello stadio del Parma ; per i padroni di casa hanno segnato Hernani, su rigore, e Valenti, al 98', rendendo di fatto nullo il gol segnato da Pereira all'85'. Di seguito le parole del tecnico dopo la prima gara sulla panchina del suo nuovo club.

" C'è tanta amarezza, sicuramente. Ho un gruppo di ragazzi straordinario, hanno dato una grande risposta sul campo. Una gara eccezionale ed un segnale importante, poi fa male non portare punti a casa. Dobbiamo rimboccarci le maniche, lavorare e fare di tutto per portare a casa i tre punti contro il Cagliari".

"Mercato? Abbiamo il dottor Galliani che vedrà cosa fare sul mercato, non entro in merito. Io posso solo fare rendere al meglio quello che ho a disposizione, serve più cattiveria sottoporta. E' una follia non prendere punti oggi, dopo questa prestazione. In quattro giorni ho cominciato a lavorare su alcuni principi e concetti che oggi la squadra ha appreso e provato a mettere in campo. Fa male non fare punti e resta tanta amarezza. Magari è mancata un po' di cattiveria sotto porta, abbiamo creato tantissimo".