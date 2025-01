Il Milan, per il recupero della 19esima giornata, approderà alle ore 18:30 in casa del Como: ecco cosa filtra dalle probabili formazioni alla vigilia del match.

Il Como, per questo recupero dovuto all'appuntamento saltato la scorsa settimana a causa della Supercoppa Italiana, ospiterà il Milan alle ore 18:30 in casa propria. Il Senigaglia si sta perciò preparando per accogliere i tifosi di entrambe le squadre; tifosi speranzosi, rispettivamente per un motivo e per un altro, di vedere la propria squadra vincere in questo freddo martedì di gennaio.