Como-Milan, il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: il fischio d'inizio ci sarà alle 18:30, ecco dove sarà possibile vedere la gara.

Nel pomeriggio di questo martedì 14 gennaio, alle ore 18:30, ci sarà il fischio d'inizio per Como-Milan, che sarà di fatto la prima delle gare di recupero della 19esima giornata di Serie A. Tutte le squadre che hanno preso parte alla Supercoppa Italiana, con le loro rispettive rivali, hanno dovuto posticipare le sfide previste dal calendario del campionato e sfrutteranno le giornate di oggi e domani per recuperale.

Il Como quindi per l'occasione ospiterà il Milan in casa propria allo Stadio Giuseppe Sinigaglia e proverà, sotto gli occhi del suo pubblico, a tentare il colpaccio per ottenere potenziali punti pesantissimi in ottica classifica. Dal canto suo, invece, il Diavolo vuole subito superare il pareggio arrivato contro il Cagliari (alla 20esima giornata) e proverà così a sfruttare già questa occasione per ritornare a conquistare la vittoria in campionato.

Como-Milan, dove sarà possibile vedere la gara — La partita di Serie A tra Como e Milan sarà trasmessa in diretta su Dazn, la cui app può essere scaricata su smartphone, tablet, smart tv in maniera molto semplice. Una volta fatto l'accesso (previa registrazione) sarà possibile assistere al match in diretta streaming. Inoltre, si potrà seguirla anche sul canale Dazn di Sky Sport, ovvero al 214 per tutti coloro che sono abbonati al servizio.

Non è finita qui, però, perché Como-Milan sarà co-trasmessa anche dalla stessa Sky in diretta TV sui canali di Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251 e in streaming sull'app 'Sky GO' per tutti coloro che sono abbonati. Insomma, stavolta c'è solamente l'imbarazzo della scelta per non perdersi neanche un minuto della delicata partita tra Fabregas e Conceiçao.

