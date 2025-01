Panathinaikos e Olympiakos si affrontano mercoledì nei quarti di finale della Coppa di Grecia: le ultime in vista del derby.

Luca Paesano Redattore 14 gennaio - 15:26

Mercoledì va in scena una delle sfide più sentite e vibranti di tutto il calcio mondiale. Quella tra Panathinaikos e Olympiakos è senza alcun dubbio una delle rivalità più accese, ed anche violente, del panorama calcistico. Dopo essersi incontrate nel derby di inizio ottobre, le due formazioni si ritrovano ora nei quarti di finale di Coppa di Grecia. L’appuntamento è alle ore 18:30 allo Stadio Olimpico Spyros Louis.

Panathinaikos-Olympiakos, come arrivano le due squadre al match — Panathinaikos e Olympiakos sono storicamente due tra le squadre più gloriose ed importanti del calcio ellenico, insieme all’AEK Atene. Non è un caso, dunque, che le tre formazioni si trovino anche in questa stagione nelle prime tre posizioni della classifica e, separate da pochi punti, si contenderanno probabilmente il titolo fino alle ultime giornate.

Terzo posto in classifica per il Panathinaikos, che si presenta alla sfida con una serie di imbattibilità che va avanti da ben 13 partite. I verdi non perdono una partita dal 7 novembre, quando arrivò la sconfitta in Conference League contro il Djurgarden per 2-1. In campionato, invece, l’ultimo ko risale addirittura alla fine di settembre, quando l’AEK Atene si impose 2-0 nel derby di Super League.

L’Olympiakos guida invece il campionato con 40 punti ottenuti in 18 giornate, frutto di 12 vittorie, 4 pareggi e due sole sconfitte. Anche i biancorossi arrivano al big match in condizioni strepitose con un percorso assolutamente invidiabile. L’ultima sconfitta per la formazione di José Luis Mendilibar è arrivata il 27 ottobre in campionato, a sorpresa, contro l’Asteras Tripolis.

Panathinaikos-Olympiakos, precedenti tra le due squadre — Il bilancio dei precedenti tra le due squadre è probabilmente sorprendente. Sebbene in Grecia la situazione calcistica sia molto vicina al monopolio, con l'Olympiakos che ha vinto ben 19 titoli solamente dal 2000 ad oggi, lo storico dei duelli recenti contro il Panathinaikos va sorprendentemente, e soprattutto nettamente, in favore dei verdi. Assurdo ma vero: i biancorossi hanno vinto solamente una volta nelle ultime quattro stagioni di calcio greco e, nello specifico, negli ultimi 15 confronti con il Pana.

L'unico successo dell'Olympiakos è quello dell'8 maggio 2023, con l'1-0 finale di fronte al proprio pubblico. Per il resto, sono arrivati 7 pareggi e 7 vittorie della formazione oggi allenata da Rui Vitoria. Un dato davvero curioso se si mette a confronto il valore, la storia ed anche la bacheca delle due squadre. Il derby è già andato in scena ad ottobre in questa stagione, con il match che si è concluso con uno 0-0 piuttosto noioso. Quello di giovedì sarà il primo di un'intensa serie di scontri ravvicinati per i due club, che si incroceranno tre volte in 20 giorni. Panathinaikos e Olympiakos si troveranno nuovamente di fronte il 25 gennaio in campionato, e poi il 5 febbraio nel ritorno dei quarti di finale.

Panathinaikos-Olympiakos, le probabili formazioni del match — Non dovrebbero esserci grosse novità di formazione né da una parte, né dall’altra, con i due tecnici intenzionati a schierare chiaramente le formazioni migliori per il grande derby.

Nel Panathinaikos in porta ci sarà l’ex Fiorentina Dragowski. La difesa a quattro sarà composta da Vagiannidis, Jedvaj, Ingason e Mladenovic. A centrocampo, il terzetto titolare dovrebbe essere composto da Bakasetas, Willian Arao e Maksimovic, anche se Ounahi scalpita e reclama una maglia. Conferme per il tridente d’attacco: pronti Tete, Ioannidis e l’ex Samp e Sassuolo Filip Djuricic.

L’Olympiakos scenderà invece in campo con il solito 4-2-3-1. Tzolakis tra i pali. Davanti a lui, la linea difensiva dovrebbe essere ancora una volta formata da Rodinei, Biancone, Carmo, Ortega. Hezze e Garcia pronti in mediana, mentre sulla linea dei trequartisti toccherà ancora a Gelson Martins, Chiquinho e Velde. Unica punta dei biancorossi sarà El Kaabi.

Panathinaikos (4-3-3): Dragowski; Vagiannidis, Jedvaj, Ingason, Mladenovic; Bakasetas, Willian Arao, Maksimovic; Tete, Ioannidis, Djuricic. All: Rui Vitoria.

Olympiakos (4-2-3-1): Tzolakis; Rodinei, Biancone, Carmo, Ortega; Hezze, Garcia; Gelson Martins, Chiquinho, Velde; El Kaabi. All: José Luis Mendilibar.

Panathinaikos-Olympiakos, dove vedere la partita — Panathinaikos e Olympiakos si sfideranno questo mercoledì, allo Stadio Olimpico Spyros Louis alle ore 18:30 per il match di andata dei quarti di finale della Betsson Greek Cup. Nonostante il grande spettacolo che sicuramente offrirà il match, non sarà possibile seguirlo in diretta televisiva dato che nessuna emittente italiana ha acquistato i diritti per trasmettere la partita.