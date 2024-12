La breve esperienza di Willian: dopo 4 mesi saluta già l’Olympiakos

Curioso episodio in casa Olympiakos : il club ateniese, il 2 settembre, aveva ingaggiato il brasiliano Willian , che i più conosceranno per la sua lunga parentesi al Chelsea tra il 2013 ed il 2020. L'attaccante arrivava dal Fulham, in un momento non particolarmente fortunato della sua carriera. In Grecia , però, l'ex Blues non è riuscito a ritrovare la continuità lo aveva contraddistinto, anzi: dopo appena quattro mesi Willian ha rescisso il suo contratto, ritornando svincolato all'età di 36 anni.

L'esperienza in Grecia di Willian

Willian con l'Olympiakos ha collezionato 7 presenze in quattro mesi, segnando a referto nessun gol e un solo assist, il che non fa altro che far precipitare la sua valutazione di mercato, alla luce dell'età e delle ultime esperienze in giro per il mondo tra Brasile, Inghilterra e Grecia, per quanto breve quest'ultima. Con il principiare del mercato di riparazione, il brasiliano potrà essere oggetto di desiderio per qualche squadra che vuole che desidera puntellare la rosa, in vista della seconda metà della stagione.