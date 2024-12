La FIFA ha ufficializzato le date del Mondiale Femminile 2027 che si terrà in Brasile . La manifestazione calcistica intercontinentale prenderà il via il 24 giugno e si concluderà il 25 luglio .

Mondiale Femminile, 11 Nazionali per la UEFA

Il torneo vedrà una distribuzione equilibrata degli slot per le federazioni continentali, riflettendo l’impegno della FIFA per un calcio sempre più inclusivo e globale. Alla AFC (Confederazione Calcistica Asiatica) andranno sei posti diretti, quattro ciascuno alla CAF (Confederazione Calcistica Africana) e alla Concacaf (Confederazione Calcistica del Nord e Centro America e dei Caraibi), e tre alla Conmebol (Confederazione Calcistica Sudamericana), con il Brasile già qualificato come paese ospitante. La OFC (Confederazione Calcistica Oceanica) avrà un solo slot, mentre undici saranno riservati alla UEFA (Nazionali Europee). Restano infine tre posti, che saranno assegnati attraverso un torneo di spareggio tra dieci squadre in due fasi. Questo format innovativo mira a offrire opportunità a nazioni emergenti di mettersi in luce sulla scena mondiale.