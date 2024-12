Nonostante il periodo complicato e sfortunato all'Al-Hilal, Neymar non ha perso la speranza di poter disputare il suo quarto Mondiale con il Brasile

13 dicembre 2024

Neymar ha preso la rincorsa verso il suo quarto Mondiale con il Brasile. Almeno a parole l'asso brasiliano, in forza agli arabi dell'Al-Hilal, ha lanciato la sua personale sfida in vista dei Mondiali nel 2026 che si disputeranno tra Usa, Canada e Messico. Il 32enne ex Santos, Barcellona e Paris Saint-Germain, dopo un anno di assenza dai campi da calcio a causa della rottura del legamento crociato riportato nel match contro l'Uruguay nelle qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026 il 18 ottobre 2023, è tornato ad assaggiare il terreno di gioco lo scorso 21 ottobre.

Neymar è entrato al 77' rilevando il posto di Nasser Al-Dawsari nel match vinto per 5-4 contro l'Al-Ain nel terzo turno del Gruppo West della Champions League asiatica Elite. I problemi per il brasiliano non sono comunque finiti. Nella vittoria per 3-0 contro l'Esteghlal FC - quarto turno della Champions League asiatica - del 4 novembre scorso Neymar ha riportato un infortunio alla coscia che l'ha costretto ad essere sostituito nei minuti finali di gara e a dover rimanere ai box per più di un mese. Periodo non fortunatissimo per il numero 10 dell'Al-Hilal, che a causa del lungo periodo di inattività non è stato inserito nella lista per il campionato. Nel frattempo, Neymar sogna di disputare il prossimo Mondiale nel 2026 con il suo Brasile a 34 anni...

Neymar, sogno Mondiale 2026 — Lo stesso Neymar ha espresso questo desiderio in una recente intervista a RMC Sport: "Ovviamente è l'obiettivo di tutti i giocatori. Ho già disputato il Mondiale in tre occasioni, voglio fare il quarto. Devo concentrarmi su questo, prepararmi bene qui e avere quell'obiettivo a medio termine dopo il ritorno in campo nel mio club".

L'esperienza in Arabia Saudita potrebbe anche concludersi a breve per Neymar. Negli ultimi tempi si è parlato di un possibile sbarco del brasiliano negli Stati Uniti. Lo stesso Jorge Mas, proprietario dell'Inter Miami insieme a David Beckham, ha affrontato l'argomento mantenendo comunque una certa cautela sul possibile trasferimento di Neymar in MLS: "La parola chiave è se sarà disponibile. È un giocatore dell'Al-Hilal, al momento non è disponibile. Ho sempre detto che aspiriamo a portare grandi giocatori nella nostra squadra. Questo è il nostro obiettivo. Anche se abbiamo molte limitazioni contrattuali, disponiamo di un budget illimitato. Se ci sarà la possibilità di riuscire ad attirare un giocatore del calibro di Neymar, certamente non ci tireremo indietro. Non dipende solo da me, ma anche dal giocatore e dal suo club".