Neymar all’Inter Miami? Jorge Mas: “Se sarà disponibile non esiteremo”

Jorge Mas, proprietario insieme a David Beckham dell'Inter Miami, fa sognare i tifosi: l'annuncio su Neymar

Enrico Pecci Redattore 10 dicembre - 17:08

La "Msn" riunita a Miami. È bastato l'annuncio di Jorge Mas per riaccendere i rumors sul futuro di Neymar e tornare a far sognare i tifosi dell'Inter Miami e non solo. Il co-proprietario del club insieme a David Beckham non si è nascosto sul possibile interessamento della società di Mls per la stella brasiliana dell'Al-Hilal.

Inter Miami, l'annuncio di Jorge Mas: "Neymar? Non esiteremo, abbiamo un bugdet illimitato" — Jorge Mas non ha usato troppi giri di parole. Il sogno dopo Messi e Suarez è Neymar: "La parola chiave è se sarà disponibile. È un giocatore dell'Al Hilal, al momento non è disponibile. Ho sempre detto che aspiriamo a portare grandi giocatori nella nostra squadra. Anche se abbiamo molte limitazioni contrattuali, abbiamo un budget illimitato".

"Se ci sarà la possibilità di riuscire ad attirare un giocatore del calibro di Neymar, non esiteremo. - ha annunciato il proprietario - Non dipende solo da me, ma anche dal giocatore e dal suo club". Recentemente anche Messi aveva parlato del suo possibile arrivo in America ammettendo: "La verità è che adesso è difficile, lui è in Arabia Saudita, gli resta un anno di contratto. La vita prende così tanti giri che tutto può succedere, non credo che oggi si possa verificare però ci sentiamo spesso. Abbiamo anche un gruppo noi tre".

Neymar, dall'Inter Miami al ritorno in Brasile: le ultime sul futuro — Dalla Mls al ritorno in patria. Per Neymar sono sempre più insistenti anche le voci riguardo al possibile ritorno in Brasile, soprattutto nel "suo" Santos. Il padre-agente ha parlato così: "A gennaio sarà libero: un regalo per tutti. Aspettiamo e vediamo cosa succederà e come si sentirà veramente. Ma sarà libero di decidere: non siamo mai stati così liberi di decidere dove andare. E avere tra le mani un 32enne libero è un regalo per noi, ma anche per un qualsiasi uomo d'affari. Neymar ha un contratto fino al 2025. Al momento non c'è nulla di ufficiale. Vedo però diverse speculazioni e così abbiamo iniziato a prepararci".

L'entourage ed il brasiliano pensano già al mercato: "Il club sapeva di avere tra le mani un campione ed è per questo che ha atteso anche il secondo anno. Neymar è una stella e un giocatore esperto, l'Al-Hilal una società di punta del campionato arabo. Ora però, c'è il mercato: come sempre Neymar si riprenderà, a gennaio non sarà diverso dalle altre volte". O'Ney continua ad infiammare ancora il calciomercato.