Non è andata sicuramente come ci si aspettava l'avventura di Neymar in Arabia Saudita. La stella brasiliana doveva essere una delle principali stelle, insieme a Cristiano Ronaldo e a tutti i calciatori che si sono trasferiti per cifre astronomiche nell'estate 2023, che avrebbe dovuto guidare la scalata del calcio arabo. Tuttavia, la sua carriera ha subito una pesante battuta d'arresto che sembra aver portato anche al capolinea della sua esperienza all'Al-Hilal.