Neymar, è fatta per il ritorno al Santos. Dal Sudamerica: “Si aspetta solo il comunicato”

È già ai titoli di coda l'esperienza araba di Neymar. Il calciatore brasiliano, nonostante l'accordo faraonico con l'Al-Hilal, non è riuscito minimamente a incidere per colpa di una sfortunata serie di infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo da gioco. Stando alle parole di César Luis Merlo, accreditato giornalista argentino, si starebbe addirittura lavorando per una risoluzione consensuale dell'accordo tra il club saudita e Neymar .

Tutto questo perché - stando alle parole del giornalista - è fatta per il suo passaggio, anzi, il suo ritorno, al Santos. Archiviata la pratica promozione in massima serie brasiliana , adesso il primo pensiero è quello di riportare a casa il calciatore che ha scritto memorabili pagine di storia recente del club.

Il ritorno di Neymar al Santos: si aspetta solo il comunicato

I tempi di recupero di Neymar sono incerti, ma non c'è dubbio che l'Al-Hilal, cosciente anche della volontà del calciatore, non veda l'ora di liberarsi del maxi ingaggio dell'ex calciatore del Barcellona. Lo stesso Neymar è entusiasta di ritornare proprio dove si è formato, dove ha avuto il via la sua brillante carriera calcistica. "L'idea è quella di annunciarlo una volta terminato il torneo, che ha segnato il ritorno del Santos in massima categoria", ha scritto sui suoi canali social Merlo.