Enrico Pecci 17 novembre - 17:07

A poche settimane dal ritorno in campo dopo un anno di stop, Neymar è stato costretto a fermarsi nuovamente a causa di un infortunio muscolare. La stella dell'Al-Hilal, tormentata dagli infortuni, fa già parlare di sé anche per il possibile ritorno in Brasile. L'annuncio del Palmeiras, uno dei club accostati all'ex Santos nelle ultime settimane, è però categorico.

Neymar, no del Palmeiras: "Non è idoneo a giocare" — Leila Mejdalani Pereira, presidentessa del Palmeiras, ha stroncato così il possibile arrivo di Neymar: "Non andrà al Palmeiras, questo club non è un dipartimento medico. Voglio qualcuno che venga a unirsi alla squadra immediatamente, che possa giocare domani se il manager lo desidera. Non accetterò che firmiamo un giocatore che non è idoneo a giocare".

La presidentessa del Palmeiras rivela su Neymar: "Andrà al Santos" — La numero uno della società brasiliana si è poi lasciata scappare la possibile destinazione: "Andrà al Santos". Con la netta chiusura del Palmeiras, in caso di ritorno in patria, Neymar sembra avvicinarsi a grandi passi al ritorno al Santos dopo la parentesi in Arabia Saudita con la maglia dell'Al-Hilal.